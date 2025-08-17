LIVE Musetti/Sonego-Ram/Mektic, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: i due azzurri vogliono la chiusura del cerchio sul cemento dell’Ohio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del doppio del Masters1000 di Cincinnati tra la coppia Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e il duo formato dall’americano Rajeev Ram e dal croato Nikola Mektic. Un risultato inatteso dai due tennisti italiani, che avrebbero sperato di fare maggior strada nel tabellone di singolare.

Il toscano e il piemontese, però, sono stati in grado di ritrovare le giuste motivazioni in doppio, mettendo in mostra un’ottima amalgama e prendendosi la soddisfazione di battere coppie molto quotate sul circuito. In semifinale, infatti, i due azzurri hanno sconfitto i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski al termine di un confronto dalle palpitanti emozioni, sullo score di 4-6 6-3 13-11.

La sfida odierna sarà contro due vecchie volpi del circuito che hanno un gran servizio, specialmente Ram. Sonego e Musetti saranno chiamati a fare la differenza in risposta, dovendo poi far valere le loro migliori qualità da singolaristi. Una partita, dunque, che si presenta aperta a qualsiasi risultato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale del doppio del Masters1000 di Cincinnati tra la coppia Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e il duo formato dall’americano Rajeev Ram e dal croato Nikola Mektic: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita in questione è la terza sul campo centrale (non prima delle 00.00 italiane). Buon divertimento!