LIVE MotoGP, GP Austria 2025 in DIRETTA: Francesco Bagnaia sfida Marc Marquez al Red Bull Ring

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg assisteremo a una gara che si presenta particolarmente interessante e in certa nel risultato finale. Marco Bezzecchi scatterà dalla pole-position, con Alex Marquez e Francesco Bagnaia a completare la prima fila, mentre Marc Marquez sarà nella seconda.

L’otto volte iridato ha risposto presente ieri nella Sprint Race, centrando il 12° successo stagionale in questo format e dando un’altra dimostrazione di superiorità rispetto agli altri. Una vittoria a precedere il fratello Alex e l’altro spagnolo Pedro Acosta (KTM) che la dice lunga sulla costanza di rendimento del Cabroncito.

Notte fonda, invece, per Bagnaia. Pecco è stato costretto al ritiro dopo uno start dalla terza piazzola a dir poco disastroso. Precipitato in 14ª posizione, il comportamento della sua Ducati non è stato più tale da poter proseguire. Per questo si è alzato bandiera bianca e oggi si spera di avere modo di rifarsi in un contesto tradizionalmente favorevole al centauro italiano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo vedere della gara di Spielberg è previsto alle ore 14.00. Si prevedono 28 giri particolarmente tirati. Buon divertimento!