LIVE Italia-Turchia, FIPAV Cup 2025 in DIRETTA: inizia l’avvicinamento ai Mondiali degli azzurri
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match di preparazione ai Mondiali di pallavolo con l’Italia che affronta la Turchia nella prima delle sue tre partite nella FIPAV Cup. Insieme all’Olanda, alla Germania, e alla già citata nazionale che oggi affronterà gli azzurri, i ragazzi del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi iniziano la vera e propria preparazione alla grande competizione citata prima, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2023.
La nazionale si trova a Torino, dove è stata raggiunta dalle sue tre sfidanti che affronterà nel corso di questo bellissimo weekend: il primo match, come detto, è quello contro la Turchia che avverrà oggi 29 agosto alle 20.30. Domani toccherà alla Germania, sempre al solito orario, mentre domenica 31 gli azzurri affronteranno l’Olanda a partire dalle 18.00.
Purtroppo, come sappiamo, non ci sarà Daniele Lavia, che per via di un duro infortunio alla mano destra non parteciperà ai Mondiali, con l’Italia che perde quindi una pedina importante della sua rosa. La sfortuna ha colpito la Nazionale che adesso deve fare a meno di una delle due bande titolari della squadra.
Aspettando di capire quale possa essere la scelta migliore di De Giorgi per sostituire il grande assente Lavia, vi consigliamo di seguire con OA Sport il match d’esordio dell’Italia nella Fipav Cup di Torino contro la Turchia, con la cronaca testuale in Diretta LIVE completa del match. Buon divertimento e buona pallavolo a tutti!