LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali rugby femminile 2025 in DIRETTA: sfida decisiva per la qualificazione

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica, incontro valido per il secondo turno della Coppa del Mondo femminile di rugby 2025. L’esordio della nazionale di Fabio Roselli non ha lasciato ottime sensazioni all’interno del gruppo, il 24 a 0 inflitto dalla Francia è una ferita aperta, la quale va però assolutamente rimarginata quest’oggi. Difatti, la sfida al Sudafrica di Swys de Bruin rappresenta lo spartiacque della rassegna, chi vince si qualifica con ogni probabilità ai quarti di finale.

Le Springboks hanno regolato il Brasile nel match d’esordio con il punteggio di 66-6 e affronteranno le fortissime francesi nell’ultimo incontro della pool D. Se i pronostici verranno rispettati, la Francia prevarrà sul Sudafrica e l’Italia sulla formazione cuscinetto verdeoro. Di conseguenza, la sfida odierna diventa cruciale ai fini del passaggio del girone, ricordiamo che si qualificano le prime due squadre di ogni pool. Le azzurre partono favorite, in virtù anche dei precedenti che le sorridono, tre successi su altrettante partite per il XV nostrano, l’ultimo nel 2024 al WXV (score 23-19).

Elisa Giordano e compagne hanno il compito di mettersi in mostra e invertire la rotta del reparto offensivo, mai in luce contro la compagine transalpina.

Le sudafricane baseranno la propria partita sulla fisicità, coach Roselli opta allora per l’inserimento di Beatrice Rigoni, giocatrice che incarna alla perfezione la denominazione di secondo playmaker e che potrebbe risultare decisiva nel creare occasioni offensive. Si aspettano risposte da parte di D’Inca, Muzzo e Ostuni Minuzzi, non particolarmente convincenti contro la Francia. Tounesi e Sgorbini opereranno invece nel ruolo di seconda e terza linea, loro l’obiettivo di recuperare l’ovale e sostenere la mischia, fase di gioco che non è mai stata efficiente nel primo match del torneo iridato. Oltre a Rigoni, l’altro innesto porta il nome di Beatrice Veronese, terza linea ala che sostituirà Alissa Ranuccini.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

ITALIA:

15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Beatrice Veronese, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Valeria Fedrighi, 20 Alissa Ranuccini, 21 Alia Bitonci, 22 Sara Mannini, 23 Francesca Granzotto

SUDAFRICA:

15 Nadine Roos, 14 Byrhandré Dolf, 13 Zintle Mpupha, 12 Chumisa Qawe, 11 Ayanda Malinga, 10 Libbie Janse van Rensburg, 9 Unam Tose, 8 Aseza Hele, 7 Sinazo Mcatshulwa, 6 Sizophila Solontsi, 5 Danelle Lochner, 4 Nolusindiso Booi (C), 3 Babalwa Latsha, 2 Lindelwa Gwala, 1 Sanelisiwe Charlie

A disposizione: 16 Micke Gunter, 17 Yonela Ngxingolo, 18 Nombuyekezo Mdliki, 19 Vainah Ubisi, 20 Lerato Makua, 21 Catha Jacobs, 22 Eloise Webb, 23 Aphiwe Ngwevu

Calcio d'inizio fissato alle 16:30 al LNER Community Stadium di Huntington (Inghilterra).