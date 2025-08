LIVE Italia-Spagna, Europei volley U16 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, finale degli Europei Under 16 di volley maschile. Dopo aver infilato sei vittorie su sette partite disputate nella fase a gironi (perso lo scontro diretto contro la Francia), la nostra Nazionale ha regolato la Polonia per 3-1 e tornerà in campo a Yerevan (capitale dell’Armenia) per fronteggiare la grande rivelazione di questa rassegna continentale giovanile, capace di battere la Francia in semifinale.

L’appuntamento è per domenica 3 agosto (ore 17.00 italiane, le 19.00 locali). Nel sestetto di coach Vincenzo Fanizza spiccano l’opposto Federico Guiotto, gli schiacciatori Samuele Filippi, Riccardo Bergognoni e Andrea Rizzo, il palleggiatore Matteo Talevi, i centrali Samuele Storini e Michele Mangini, il libero Samuele Monti. Dall’altra parte della rete spiccano il bomber Roger Monzo Luengo e gli schiacciatori Alex Pozzato Torrico e David Quintero Urbano.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, finale degli Europei Under 16 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00 di domenica 3 agosto. Buon divertimento a tutti.