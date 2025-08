LIVE Italia-Spagna, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: semifinale da brividi per gli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Spagna, semifinale dell’Europeo di basket U18 2025! Gli azzurrini hanno compiuto un percorso finora perfetto, arrivando fino alle fasi decisive e in lizza per un posto sul podio.

Tre successi nel girone A con scarti spesso superiori ai venti punti contro Germania, Bulgaria e Israele per i giovani ragazzi tricolore, che poi hanno eliminato nell’ordine l’Austria (ottavi) e la Serbia padrone di casa nei quarti di finale infliggendogli una sonora sconfitta per 95-66. Fari puntati su Diego Garavaglia (24 punti contro i serbi) e Achille Lonati (23), con Patrick Hassan a dettare i ritmi di gioco per sognare una finale storica.

Anche la Spagna si è guadagnata la semifinale attraverso un torneo senza sconfitte, con gli iberici che dopo aver chiuso il raggruppamento con un 3-0 di bilancio hanno estromesso la Macedonia del Nord negli ottavi e la Turchia nei successivi quarti. Da tenere sotto stretta osservazione la coppia Vilar-Del Pino, con Nieba e Platteeuw pronti a dare man forte per mettere in difficoltà gli azzurrini.

Palla a due che verrà alzata questa sera alle ore 21:00 alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia), con la diretta streaming disponibile gratuitamente sul canale YouTube della FIBA mentre non è prevista la diretta TV. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport per Italia-Spagna semifinale dell’Europeo U18 di basket 2025!