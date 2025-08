LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi avrà strappi a volontà per simulare la Vuelta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa valida per il Giro di Polonia 2025. Il percorso odierno prevede una lunghezza di 158.6 km con partenza ed arrivo in quel di Wałbrzych.

Sarà una frazione non poca ostica per i corridori, alle prese con sei GPM di seconda categoria ed uno di prima. Nello specifico i corridori affronteranno per due volte ed in modalità alternata il Przelecz Walimska (seconda categoria di 4,1 chilometri al 5,5%), oltre che il Przelecz Niedzwiedizca (seconda categoria di 1,2 chilometri all’8,8%). Poi, a praticamente 45 km dalla conclusione ,il gruppo se la vedrà con il Rzeczka (prima categoria di 1,9 chilometri al 9,6%), mentre nelle fasi finali si ritornerà alle asperità già viste ad inizio tracciato. In linea generale, i continui strappi serviranno da allenamento per tanti, tra cui anche il nostro Antonio Tiberi (Bahrain-Victorios), in vista della Vuelta.

Al momento in testa alla classifica generale c’è Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), segue Mathias Vacek (Lidl-Trek) a 0:06 e Victor Langellotti (INEOS Grenadiers), terzo a 0:08. Seguono dunque Jun Christen (UAE Team Emirates – XRG), ed il già citato Tiberi, rispettivamente quarto e quinto a 0:12.

La terza tappa del Giro di Polonia 2025 inizierà alle 12.25. OA Sport vi offrirà a partire dalle 14:30 la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento, per non perdersi neanche un secondo della corsa. Buon divertimento a tutti!