LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ed esame per Tiberi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Polonia 2025. Saranno poco meno di 150 km con partenza ed arrivo a Karpacz.

Una giornata completamente diversa rispetto a quella di ieri, visto che ci sarà un percorso decisamente impegnativo, caratterizzato da continui saliscendi che metteranno alla prova i corridori fin dalle prime battute. Subito dopo la partenza, infatti, il gruppo sarà chiamato ad affrontare la prima salita di Przełęcz Kowarską. Si aprirà da qui un circuito di 75 chilometri che li porterà ad affrontare questa salita da un altro versante.

Dopo la discesa si riparte con un nuovo circuito di 20 chilometri con un percorso da ripetere due volte. Il gruppo dovrà affrontare per due volte il GPM di Przełęcz Średnica. Una volta completato il doppio passaggio, i corridori si troveranno di fronte alla salita conclusiva, lunga circa dieci chilometri, con una pendenza media attorno al 6%.

Uno strappo finale che sicuramente movimenterà la corsa e che potrebbe portare i pretendenti alla classifica generale ad affrontarsi per la prima volta tra loro. In casa Italia fari puntati su un arrivo del genere su Andrea Bagioli ed Alberto Bettiol, mentre da capire come si comporterà Antonio Tiberi.

La prima tappa del Giro di Polonia inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!