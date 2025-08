LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Ferrari per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato magiaro, con le scuderie migliori che provano a insidiare la McLaren.

Dopo la tappa di Spa-Francorchamps la classifica generale vede sempre al comando Oscar Piastri e Lando Norris (divisi da 16 punti) che saranno i grandi favoriti anche per la tappa ungherese e proseguiranno nella loro sfida verso il titolo iridato. Alle loro spalle la bagarre si farà rovente. La Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, proverà a confermare i buoni segnali messi in mostra nelle ultime uscite, quindi come sempre attenzione a Max Verstappen, pronto a dare la zampata nella Q3, mentre la Mercedes cercherà di uscire dal momento di appannamento che la sta attanagliando.

Quale sarà il programma della giornata? Il sabato del Gran Premio di Ungheria inizierà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, mentre alle ore 16.00 scatteranno le attesissime qualifiche che andranno a definire lo schieramento della gara di domani che, come al solito, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00. Sulla pista magiara, nonostante le migliorie degli ultimi anni, non è facile superare, per cui partire davanti a tutti può fare tutta la differenza del mondo. Le McLaren cercheranno nuovamente di monopolizzare la prima fila, mentre tutti gli altri avversari lotteranno, già dalla Q1, sul filo dei millesimi.

Il sabato del Gran Premio di Ungheria scatterà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sul tracciato di Budapest. Buon divertimento!