LIVE Errani/Vavassori-Swiatek/Ruud, US Open 2025 in DIRETTA: si gioca per il titolo!

04:05 Si gioca su set a 6 game, con tie-break a 10 punti in caso di partita finale. C’è il punto decisivo: buon divertimento!

04:00 Giocatori in campo! Gli azzurri vogliono difendere il titolo e aggiudicarsi il 3° Slam insieme!

Buona notte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del doppio misto degli US Open 2025 tra Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e gli specialisti del singolo Iga Swiatek e Casper Ruud. Si gioca per il titolo a New York!

Azzurri che sono tornati nell’ultimo atto ad un anno di distanza dal 2024, quando alzarono il trofeo in finale contro Townsend/Young. Il format diverso non li ha penalizzati, anzi non hanno ancora lasciato per strada neanche un parziale nel loro cammino d’avvicinamento contro Fritz/Rybakina, poi contro Muchova/Rublev e pochi minuti fa anche la vittoria su Harrison/Collins. Servirà un’altra bella prova contro la polacca e il norvegese, che hanno dimostrato di trovarsi molto bene insieme.

