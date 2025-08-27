LIVE Darderi-Spizzirri, US Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna un 3° turno con Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi ed Eliot Spizzirri, partita valevole per il secondo turno degli US Open 2025. L’italo-argentino torna in campo a Flushing Meadows per raggiungere, per la seconda volta consecutiva dopo Wimbledon, un terzo turno in una prova del Grande Slam.

L’occasione è ghiotta per il numero 34 del mondo che affronterà Eliot Spizzirri, ventitreenne americano numero 127 del ranking ATP, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card. Nel primo turno degli US Open lo statunitense ha avuto la meglio di Stefan Dostanic, altra wild card di casa, per 7-5, 6-4, 7-5 conquistando così la prima vittoria in carriera in uno Slam.

Estate indimenticabile per Darderi che dopo il terzo turno di Wimbledon ha inanellato una serie di 9 vittorie consecutive che gli sono valse i titoli a Bastad e ad Umago. L’azzurro è poi volato oltreoceano per giocare il Master 1000 di Cincinnati, dove si è ritirato al secondo turno con Francisco Comesana sul punteggio di 6-4, 3-1, e l’ATP 250 di Wiston-Salem.

Nell’ultimo evento in preparazione degli US Open l’italo-argentino si è fermato agli ottavi di finale con Miomir Kecmanovic dopo aver sconfitto in tre set Mackenzie McDonald. All’esordio a Flushing Meadows Darderi ha sconfitto nettamente Rinky Hijikata per 6-2, 6-1, 6-2.

L’incontro odierno sarà il primo in carriera tra i due giocatori. La partita è la terza in programma sul campo 12 a partire dalle 17.00, orario italiano, dopo Nakashima-Kym ed Uchijima-Krejcikova. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Spizzirri con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!