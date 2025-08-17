King&Queen Beach Volley: due giorni di spettacolo sulla Spiaggia delle Corone – 3. sessione

Dal 16 al 17 agosto l’Iplex Arena – Spiaggia delle Corone ospita due giorni di grande beach volley con i migliori protagonisti del panorama nazionale. In campo il torneo femminile Offertevillaggi.com e il torneo maschile Axorè King of the Beach, tra spettacolo, emozioni e sorprese. Non mancheranno le esibizioni delle Sweet Dolls, il lancio delle canotte e tanti gadget offerti dai partner dell’evento. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul sito di OA Sport. Segui ogni partita, commenta con noi e vivi l’atmosfera del beach volley in riva al mare! Programma delle gare: Domenica 17 agosto 09:15 – Belliero Piccinin/Rottoli – Balducci/Mancinelli 10:00 – Alfieri/Spadoni – Mussa/Sacripanti 10:45 – Sestini/Franzoni – Sanguigni/Annibalini 11:30 – Titta/Marchetto – Podestà/Acerbi ✨ Ingresso gratuito – Emozioni garantite – Beach volley allo stato puro! ️ #KingQueenBeachVolley #BeachVolley2025 #CivitanovaMarche #KingOfTheBeach #QueenOfTheBeach #IplexArena #SpiaggiadelleCorone #OA Sport #DirettaStreaming #BeachVolleyItalia