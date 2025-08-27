Judo, Matteo Gualandi si tinge d’argento anche ai Mondiali Cadetti. Primo podio azzurro a Sofia

Matteo Gualandi si conferma una delle giovani promesse più interessanti del judo azzurro e conquista una splendida medaglia d’argento nei -55 kg ai Campionati Mondiali Cadetti 2025, in corso di svolgimento sui tatami della Asics Arena di Sofia. L’Italia riesce dunque a sbloccarsi nel medagliere della rassegna iridata Under 18 già al termine della giornata d’apertura, in attesa di giocarsi altre carte importanti tra domani e sabato 30 agosto.

Il vice-campione d’Europa in carica della -55 kg (categoria “only cadets”) ha disputato una gara straordinaria, collezionando tre vittorie consecutive per punteggio tecnico ed una in semifinale per somma di sanzioni contro l’azerbaigiano Mahammadali Husiyev dopo quasi dieci minuti di Golden Score prima di arrendersi in finale alla micidiale leva articolare effettuata in fase di ne-waza dall’uzbeko Khushnudbek Burkhonov.

Peccato nella -44 kg per Aurora Ferro, già bronzo iridato un anno fa a Lima tra le -40 kg, che ha sconfitto la mongola Amin-Erdene Tsogbadrakh subendo poi una rocambolesca sconfitta agli ottavi con l’azerbaigiana Gulshan Huseynova e uscendo dalla corsa al podio. Eliminati infine al primo turno Thomas Ghidoni (-55 kg), Giada Tursi (-40 kg) e Ludovica Storione (-44 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata dei Mondiali Cadetti 2025 di judo.

-40 kg F

1 Boltaboeva (Uzb)

2 Yuksel (Tur)

3 Bayarzul (Mgl) e Peeters (Bel)

-44 kg F

1 Mishenkina (IJF)

2 Kayir (Tur)

3 Yang (Tpe) e Walendzik (Pol)

-50 kg M

1 Sultanov (Uzb)

2 Melo (Bra)

3 Myssa (Kaz) e Guliyev (Aze)

-55 kg M

1 Burkhonov (Uzb)

2 Gualandi (Ita)

3 Jakubauskas (Ltu) e Toptygin (IJF)