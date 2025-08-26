Judo, l’Italia guarda al futuro. Al via i Mondiali Cadetti con 20 azzurrini che puntano alle medaglie

Da mercoledì 27 a domenica 31 agosto si svolgeranno a Sofia i Campionati Mondiali Cadetti 2025 di judo, evento clou della stagione internazionale per gli atleti nati tra il 2008 ed il 2010. La rassegna iridata Under 18 metterà in palio complessivamente quindici titoli, di cui quattordici individuali (sette per genere) ed uno a squadre con il consueto Team Event in chiusura di manifestazione.

L’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista e, dopo aver raccolto quattro medaglie (un argento e tre bronzi) lo scorso giugno agli Europei di categoria, proverà ad eguagliare o migliorare il bottino conquistato un anno fa nella passata edizione del Mondiale Cadetti, quando la spedizione azzurra a Lima centrò due terzi posti con Thomas Sassi e Aurora Ferro.

Quest’ultima sarà presente anche in Bulgaria con l’obiettivo di confermarsi sul podio iridato, ma in generale la Nazionale italiana può contare solamente su tre teste di serie in fase di sorteggio in base al ranking IJF di categoria: Matteo Gualandi numero 2 del seeding nei -55 kg, Francesco Mazzon n.7 nei -90 kg e Giorgia Grassi n.5 nei -70 kg.

Di seguito la lista completa degli azzurri in gara ai Mondiali Cadetti 2025: Giada Tursi (40 kg), Ludovica Storione (44 kg), Aurora Ferro (44 kg), Aurora Montalbano (48 kg), Giulia Bonzano (52 kg), Anita Comba (57 kg), Rachele Moruzzi (57 kg), Giorgia Grassi (70 kg), Elisa Palermo (+70 kg) e Carlotta Schiavon (+70 kg) al femminile; Matteo Gualandi (55 kg), Thomas Ghidoni (55 kg), Raffaele Sodano (60 kg), Giuseppe Gesuele (60 kg), Edoardo Michele Russo (81 kg), Erik Semanjaku (81 kg), Antonio Capezzuto (90 kg), Francesco Mazzon (90 kg), Michele Corsica (+90 kg) e Gianluca Picchi (+90 kg) in campo maschile.