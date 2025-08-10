Judo
Judo, i ranking mondiali aggiornati. Assunta Scutto la n.1 dei pesi leggeri!
Gli eventi più importanti della stagione post-olimpica sono ormai andati in archivio, ma il calendario del World Tour di judo propone ancora sette appuntamenti da qui a fine 2025 oltre ai Mondiali Junior di Lima (5-8 ottobre) che assegnano a loro volta un massimo di 700 punti per le graduatorie internazionali senior. Andiamo nel frattempo a fare un punto della situazione sui migliori judoka italiani nella World Ranking List.
Assunta Scutto, grazie alla conquista della medaglia d’oro nella rassegna iridata di Budapest, si trova in vetta alla classifica mondiale della -48 kg mentre la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi occupa il terzo posto nella -78 kg avendo disputato un solo torneo negli ultimi 12 mesi. Italia che può contare anche su altri due top10, con Manuel Lombardo 9° nella -73 kg e Odette Giuffrida decima nella -52 kg.
Di seguito i ranking mondiali di judo aggiornati al 4 agosto 2025.
Uomini
-60 kg:
Miglior italiano: Andrea Carlino, 47° con 882 punti.
-66 kg:
|1
|TAKEOKA Takeshi
|5910 points
|2
|7
|EMOMALI Nurali
|4916 points
|3
|3
|DZHEBOV Obid
|4036 points
|4
|1
|CHOPANOV Murad
|3306 points
|5
|3
|ABE Hifumi
|3100 points
|6
|9
|BOUBA Daikii
|2915 points
|7
|4
|TANAKA Ryoma
|2630 points
|8
|2
|KHYAR Walide
|2591 points
|9
|7
|TILOVOV Mukhriddin
|2531 points
|10
|35
|ABDULAEV Ramazan
|2480 points
|11
|1
|BATTOGTOKH Erkhembayar
|2444 points
|12
|5
|MARGVELASHVILI Vazha
|2341 points
|13
|21
|LIMA Ronald
|2325 points
|14
|3
|KYRGYZBAYEV Gusman
|2316 points
|15
|4
|PASHAYEV Ruslan
|2301 points
|16
|12
|LIMA Willian
|2150 points
|17
|3
|SAHA Luukas
|2137 points
|18
|7
|VIERU Denis
|1968 points
|19
|11
|YONDONPERENLEI Baskhuu
|1962 points
|20
|31
|NUTFULLOEV Abdurakhim
|1760 points
|21
|7
|YELKIYEV Rashad
|1673 points
|22
|1
|GARCIA TORNE David
|1646 points
|23
|10
|PIRAS Matteo
|1630 points
-73 kg:
-81 kg:
-90 kg:
-100 kg:
+100 kg:
Miglior italiano: Kwadjo Anani, 83° con 339 punti.
Donne
-48 kg:
-52 kg:
-57 kg:
-63 kg:
Migliori italiane: Carlotta Avanzato, 30ma con 1357 punti; Savita Russo, 31ma con 1251 punti.
-70 kg:
-78 kg:
+78 kg: