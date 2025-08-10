Judo, i ranking mondiali aggiornati. Assunta Scutto la n.1 dei pesi leggeri!

Gli eventi più importanti della stagione post-olimpica sono ormai andati in archivio, ma il calendario del World Tour di judo propone ancora sette appuntamenti da qui a fine 2025 oltre ai Mondiali Junior di Lima (5-8 ottobre) che assegnano a loro volta un massimo di 700 punti per le graduatorie internazionali senior. Andiamo nel frattempo a fare un punto della situazione sui migliori judoka italiani nella World Ranking List.

Assunta Scutto, grazie alla conquista della medaglia d’oro nella rassegna iridata di Budapest, si trova in vetta alla classifica mondiale della -48 kg mentre la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi occupa il terzo posto nella -78 kg avendo disputato un solo torneo negli ultimi 12 mesi. Italia che può contare anche su altri due top10, con Manuel Lombardo 9° nella -73 kg e Odette Giuffrida decima nella -52 kg.

Di seguito i ranking mondiali di judo aggiornati al 4 agosto 2025.

Uomini

Miglior italiano: Andrea Carlino, 47° con 882 punti.

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 83° con 339 punti.

Donne

Migliori italiane: Carlotta Avanzato, 30ma con 1357 punti; Savita Russo, 31ma con 1251 punti.

