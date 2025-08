Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Cadetti: 20 azzurrini inseguono la medaglia a Sofia

Dopo Europei ed EYOF, la Nazionale italiana cadetti di judo si sta preparando per affrontare a fine mese i Campionati Mondiali di Sofia, evento più importante della stagione per i judoka nati tra il 2008 ed il 2010. La rassegna iridata Under 18 si terrà nella capitale bulgara dal 27 al 31 agosto, mettendo in palio nel complesso 14 titoli individuali ed uno a squadre.

L’Italia proverà a migliorare il bilancio della passata edizione, quando arrivarono due medaglie con i terzi posti di Aurora Ferro e Thomas Sassi. Ferro sarà una delle protagoniste più attese anche nella spedizione tricolore a Sofia, puntando al podio nei 44 kg, mentre il roster femminile verrà completato da Giada Tursi (40 kg), Ludovica Storione (44 kg), Aurora Montalbano (48 kg), Giulia Bonzano (52 kg), Anita Comba (57 kg), Rachele Moruzzi (57 kg), Giorgia Frosoni (63 kg), Giorgia Grassi (70 kg) ed Elisa Palermo (+70 kg).

In campo maschile sono stati selezionati Matteo Gualandi (55 kg), Thomas Ghidoni (55 kg), Raffaele Sodano (60 kg), Giuseppe Gesuele (60 kg), Edoardo Michele Russo (81 kg), Erik Semanjaku (81 kg), Antonio Capezzuto (90 kg), Francesco Mazzon (90 kg), Michele Corsica (+90 kg) e Gianluca Picchi (+90 kg). Vedremo nelle prossime settimane se l’Italia gareggerà o meno nel Team Event.

Di seguito la lista completa degli italiani iscritti alle categorie individuali dei Mondiali Cadetti 2025 di judo a Sofia.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CADETTI JUDO 2025

FEMMINILE:

Giada Tursi (40 kg), Ludovica Storione (44 kg), Aurora Ferro (44 kg), Aurora Montalbano (48 kg), Giulia Bonzano (52 kg), Anita Comba (57 kg), Rachele Moruzzi (57 kg), Giorgia Frosoni (63 kg), Giorgia Grassi (70 kg), Elisa Palermo (+70 kg).

MASCHILE:

Matteo Gualandi (55 kg), Thomas Ghidoni (55 kg), Raffaele Sodano (60 kg), Giuseppe Gesuele (60 kg), Edoardo Michele Russo (81 kg), Erik Semanjaku (81 kg), Antonio Capezzuto (90 kg), Francesco Mazzon (90 kg), Michele Corsica (+90 kg), Gianluca Picchi (+90 kg).