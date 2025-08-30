Judo, Francesco Mazzon brilla a Sofia nei -90 kg ed è bronzo ai Mondiali Cadetti!

Si chiude con una splendida medaglia di bronzo conquistata da Francesco Mazzon nei -90 kg l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sofia (Bulgaria). La spedizione azzurra termina dunque con un bottino di due piazzamenti sul podio (oltre ad un quinto posto) grazie all’argento di Matteo Gualandi nei -55 kg e alla terza posizione odierna di Mazzon.

Primo exploit in un grande evento internazionale con in palio le medaglie per il giovane judoka dell’ASD Skorpion Club, che si è attestato tra i migliori Under 18 al mondo nella categoria -90 kg perdendo solamente ai quarti con il vincitore del torneo Abdula Suleimanov e collezionando ben quattro successi tra cui l’ultimo decisivo nella finalina per yuko contro l’atleta neutrale Apti Utsiev.

“Onestamente non ho parole. Oggi mi sembra davvero di vivere un sogno. Nei quarti ho fatto un errore che poteva costarmi caro, ma non ho mollato e sono rimasto in gara. La finale è stata l’incontro più duro di tutti, ma alla fine ce l’ho fatta. Un grazie enorme ai miei allenatori, Luca e Daniele, che mi hanno fatto crescere, ai miei compagni di allenamento che ogni giorno mi spingono a dare il massimo, e soprattutto alla mia famiglia, che non ha mai smesso di sostenermi”, le parole di un emozionato Mazzon riportate dal sito federale.

Tutti eliminati prima dei quarti di finale e fuori dunque dal podio gli altri italiani in gara oggi: Giorgia Grassi (-70 kg), Carlotta Schiavon ed Elisa Palermo (+70 kg), Antonio Capezzuto (-90 kg), Michele Corsica e Gianluca Picchi (+90 kg). Di seguito il riepilogo dei podi della quarta giornata dei Mondiali Cadetti 2025 di judo.

-70 kg F

1 Vallim (Bra)

2 Thibault (Can)

3 Robakidze (Geo) e Benkova (Pol)

+70 kg F

1 Nigmatova (Uzb)

2 Feuillet-Nguimgo (Fra)

3 Kaszperova (Cze) e Katsumata (Jpn)

-90 kg M

1 Suleimanov (IJF)

2 Strokun (Blr)

3 Mazzon (Ita) e Zurabashvili (Geo)

+90 kg M

1 Abalaki (Geo)

2 Tokita (Jpn)

3 Karchaidze (Geo) e Zhaudinov (Kaz)