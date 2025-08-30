IVE F1, GP Olanda 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Leclerc impensierirà le McLaren?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Zandvoort assisteremo a una giornata piuttosto intensa in cui le squadre spingeranno per ottenere la miglior prestazione sul giro possibile. Bisognerà però prestare massima attenzione all’evoluzione meteorologica, viste le previsioni odierne.

La pioggia, infatti, potrebbe essere la compagna di viaggio del time-attack che definirà la griglia di partenza della gara di domani. A questo proposito è da capire se la Ferrari saprà tirarsi fuori dalla buca in cui è stata nel corso delle prove libere del day-1. Grandi difficoltà per la scuderia di Maranello, con entrambi i piloti nelle peggiori condizioni di performare.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, hanno dovuto fare i conti con una vettura decisamente instabile. Il britannico, non è un caso, si è girato in testacoda due volte nel corso del primo giorno di prove, mentre il monegasco è andato su tutte le furie, prendendo atto che nella percorrenza di sole due curve il distacco dalla vetta fosse di otto decimi. I favori del pronostico sono tutti per la McLaren e Lando Norris, straordinariamente veloce su questo tracciato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del sabato del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con l’ora di prove libere 3 dalle 11.30 alle 12.30, mentre le qualifiche prenderanno il via a partire dalle 15.00. Buon divertimento!