Italia-Sudafrica oggi, Mondiali rugby femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Domenica 31 agosto, alle ore 16.30 italiane, nella seconda giornata della Pool D della prima fase dei Mondiali 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli affronterà il Sudafrica nel match che si giocherà al Community Stadium di York.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, ha scelto il XV titolare: in prima linea Turani, Vecchini e Seye, in seconda Tounesi e Duca, in terza Sgorbini, Veronese e Giordano, in mediana Stevanin e Stefan, al centro Rigoni e Sillari, alle ali D’Incà e Muzzo, ad estremo Ostuni Minuzzi. Partiranno in panchina Gurioli, Stecca, Maris, Fedrighi, Ranuccini, Bitonci, Mannini e Granzotto.

Per il match della seconda giornata dei Mondiali 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025

Domenica 31 agosto – Community Stadium di York (Inghilterra)

Ore 16.30 italiane: Italia-Sudafrica – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025 : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-SUDAFRICA

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Beatrice Veronese, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Valeria Fedrighi, 20 Alissa Ranuccini, 21 Alia Bitonci, 22 Sara Mannini, 23 Francesca Granzotto.

Sudafrica: 15 Nadine Roos, 14 Byrhandré Dolf, 13 Zintle Mpupha, 12 Chumisa Qawe, 11 Ayanda Malinga, 10 Libbie Janse van Rensburg, 9 Unam Tose, 8 Aseza Hele, 7 Sinazo Mcatshulwa, 6 Sizophila Solontsi, 5 Danelle Lochner, 4 Nolusindiso Booi (C), 3 Babalwa Latsha, 2 Lindelwa Gwala, 1 Sanelisiwe Charlie. A disposizione: 16 Micke Gunter, 17 Yonela Ngxingolo, 18 Nombuyekezo Mdliki, 19 Vainah Ubisi, 20 Lerato Makua, 21 Catha Jacobs, 22 Eloise Webb, 23 Aphiwe Ngwevu.