Italia-Polonia oggi, Finale Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi domenica 3 agosto (ore 13.00) si gioca Italia-Polonia, finale della Nations League di volley maschile. A Ningbo (Cina) va in scena l’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante: dopo aver regolato Cuba e Slovenia per 3-1, i Campioni del Mondo si troveranno di fronte i formidabili biancorossi, con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la prima volta nella storia. Si preannuncia un confronto palpitante ed emozionante tra due delle migliori squadre in circolazione a livello planetario.

La nostra Nazionale partirà leggermente sfavorita nei pronostici in quello che sarà il terzo capitolo di una rivalità che ha acceso le ultime annate agonistiche: gli azzurri hanno vinto la finale dei Mondiali 2022, mentre i polacchi hanno prevalso nell’atto conclusivo degli Europei 2023. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno prevalso nell’ultimo precedente a fine giugno, ma in quel confronto della fase preliminare deciso al tie-break i Campioni d’Europa erano privi di diversi titolari.

A guidare il sestetto del CT Fefè De Giorgi saranno soprattutto l’opposto Kamil Rychlicki, il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete bisognerà stare particolarmente attenti all’opposto Sasak, ai martelli Leon, Fornal e Semeniuk, al regista Komenda, ai centrali Kochanowski e Nowak.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, finale della Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY 2025

Domenica 3 agosto

Ore 13.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.