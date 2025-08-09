Italia-Lettonia oggi (9 agosto) in tv, amichevole basket 2025: programma, orario, canale, streaming

Dopo il positivo esordio nella Trentino Basket Cup con due vittorie, la Nazionale italiana di basket torna in campo oggi al PalaTrieste per affrontare la Lettonia. Per Gianmarco Pozzecco, nato proprio a Trieste, sarà una serata speciale, come da lui stesso sottolineato con emozione: “Giocare qui, davanti alla mia famiglia e ai miei maestri, è sempre unico”. La partita, in programma alle 20.00 e trasmessa in diretta su Sky Sport Basket, rappresenta anche un momento importante per l’inserimento di Darius Thompson nel gruppo.

La sfida contro la Lettonia assume un valore tecnico rilevante. La formazione baltica guidata da Luca Banchi, miglior coach del Mondiale 2023, ha saputo affermarsi a livello internazionale con prestazioni sorprendenti, tra cui l’eliminazione della Francia e la lotta serrata con la Germania campione del mondo. Il gruppo lettone, pur orfano di alcune stelle come Porzingis, ha costruito una striscia impressionante di 21 successi in 24 gare ufficiali, candidandosi a un ruolo da protagonista anche nel prossimo EuroBasket, che proprio a Riga ospiterà uno dei gironi e la fase finale.

La sfida tra Italia e Lettonia si giocherà oggi alle ore 20:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Basket (209), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

