Italia-Islanda oggi in tv, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming

Primo appuntamento per l’Italia nel cammino verso gli Europei 2025. Va in scena la Trentino Basket Cup, tradizionale appuntamento estivo nel quale la città già spesso protagonista in Serie A accoglie sia gli azzurri che un certo numero di brillanti talenti, talvolta anche NBA.

L’esordio azzurro è contro l’Islanda, squadra già affrontata abbastanza spesso negli ultimi 10 anni: l’ultima occasione è stata quella delle qualificazioni agli Europei stessi, con una vittoria per parte ottenuta in trasferta. Chiaramente qui di carte in tavola ne cambiano diverse: la squadra azzurra può riaccogliere, dopo quasi due anni, Simone Fontecchio, mentre si attendono sia Danilo Gallinari (impegnato a Porto Rico) che Darius Thompson (che, dopo le note vicende, sarà del gruppo dal 7 agosto).

La sfida tra Italia e Islanda si giocherà oggi alle ore 20:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-ISLANDA, TRENTINO BASKET CUP 2025

Sabato 2 agosto

Ore 20:00 Italia-Islanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209)

PROGRAMMA ITALIA-ISLANDA, TRENTINO BASKET CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (209)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport