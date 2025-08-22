Italia-Grecia oggi in tv, Torneo Acropolis 2025: orario, programma, streaming

Secondo impegno dell’Italbasket al Torneo dell’Acropolis 2025! Oggi venerdì 22 agosto alle 19:00 ora italiana gli azzurri scendono nuovamente in campo all’OAKA di Atene (Grecia) contro i padroni di casa ellenici, antipasto del debutto agli Europei 2025 tra meno di una settimana in quel di Limassol (Cipro).

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno chiuso il primo incontro ieri sera contro la Lettonia sconfitti per 83-68 nonostante i 17 punti di Matteo Spagnolo e i 14 di ‘Momo’ Diouf. Buono l’apporto di Darius Thompson mentre Danilo Gallinari è rimasto in panchina senza scendere sul parquet, con il coach giuliano che dovrà comunicare l’ultimo taglio al termine della sfida odierna.

Dall’altra parte la Grecia della stella NBA Giannis Antetokounmpo in campo e del fuoriclasse ex Olympiacos Vassilis Spanoulis in panchina, con la rappresentativa ellenica che si ritroverà di fronte Melli e compagni giovedì prossimo per la prima giornata del girone C ad EuroBasket 2025.

Palla a due che verrà alzata all'OAKA di Atene (Grecia) questa sera alle 19:00 ora italiana – le 20:00 secondo il fuso orario della Capitale greca. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e Courtside1891. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente e non farvi perdere davvero nulla.

CALENDARIO TORNEO ACROPOLIS 2025 OGGI

Venerdì 22 agosto

Ore 19:00 Italia-Grecia – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 209)

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 209)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Courtside1891

Diretta Live testuale: OA Sport