Italia fuori ai quarti delle Europeo di beach volley: quinto posto per Gottardi-Orsi Toth. Avanzano le big nel maschile

Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Italia femminile agli Europei di beach volley 2024, in corso di svolgimento a Dortmund, in Germania. La coppia azzurra Gottardi/Orsi Toth, testa di serie numero uno del tabellone, chiude con un quinto posto che lascia un po’ di amaro in bocca, considerando il livello espresso fino agli ottavi.

Dopo la bella vittoria contro le tedesche Ittlinger/Grüne (16-21, 21-19, 15-12), le azzurre hanno ceduto alle padrone di casa Müller/Tillmann per 2-1 (21-15, 16-21, 15-9), pagando una partenza lenta e qualche errore nei momenti chiave del terzo set. L’Italia femminile saluta così il torneo, ma resta nella top five continentale.

Avanza invece il meglio del beach volley europeo: le semifinali vedranno di fronte Álvarez/Moreno (ESP) e Hladun/Lazarenko (UKR) da una parte, Müller/Tillmann (GER) e Vieira/Chamereau (FRA) dall’altra. Da segnalare l’exploit delle spagnole, testa di serie numero 22, capaci di eliminare prima le polacche Ciezkowska/Lunio, poi le svizzere Vergé-Dépré, favorite per una medaglia.

Anche il tabellone maschile è entrato nel vivo con partite equilibrate e di alto livello. Mol/Sørum, campioni olimpici e favoriti d’obbligo, hanno faticato contro Plavins/Fokerots prima di imporsi 2-1 (22-20, 20-22, 15-6) e affrontano nei quarti gli austriaci Hammarberg/Berger, rivelazione del torneo.

L’altra super sfida vedrà opposti i cechi Perusic/Schweiner agli olandesi Brouwer/van de Velde, mentre la Francia di Rotar/Gauthier-Rat incrocia Boermans/de Groot. Ultimo quarto di finale tra i padroni di casa Ehlers/Wickler e gli svedesi Åhman/Hellvig, vincitori in rimonta sugli olandesi Immers/Penninga.

Gli Europei di Dortmund, fin qui, hanno regalato grande spettacolo e confermano il livello altissimo del beach volley europeo. Per l’Italia resta la soddisfazione di aver portato una coppia tra le migliori cinque nel femminile, ma l’obiettivo medaglia è ancora rimandato.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] b. Plavins/Fokerots LAT [3] 2-1 (22-20, 20-22, 15-6)

Hammarberg/Berger T. AUT [9] b. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] 2-1 (21-17, 17-21, 15-13)

Perusic/Schweiner CZE [5] b. Elazar/Cuzmiciov ISR [26] 2-0 (21-18, 21-19)

Brouwer/van de Velde NED [18] b. Heidrich/Jordan SUI [29] 2-0 (21-15, 26-28)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [14] b. Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17] 2-0 (21-15, 21-15)

Boermans/de Groot NED [11] b. Henning/Wüst GER [8] 2-0 (21-19, 21-11)

Ehlers/Wickler GER [27] b. Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] 2-1 (21-13, 18-21, 19-17)

Åhman/Hellvig SWE [2] b. Immers/Penninga NED [13] 2-1 (25-27, 21-17, 16-14)

Quarti di finale

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] vs. Hammarberg/Berger T. AUT [9]

Perusic/Schweiner CZE [5] vs. Brouwer/van de Velde NED [18]

Rotar/Gauthier-Rat FRA [14] vs. Boermans/de Groot NED [11]

Ehlers/Wickler GER [27] vs. Åhman/Hellvig SWE [2]

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale

Konink/Schoon NED [19] b. Klinger D./Klinger R. AUT [2] 2-1 (21-23, 23-21, 15-12)

Hladun/Lazarenko UKR [7] b. Bock/Lippmann GER [21] 2-1 (16-21, 21-19, 15-10)

Álvarez M./Moreno ESP [22] b. Ciezkowska/Lunio POL [9] 2-1 (21-16, 15-21, 15-8)

Vergé-Dépré A./Vergé-Dépré Z. SUI [3] b. van Driel, E./Bekhuis NED [15] 2-0 (23-21, 21-16)

Graudina/Samoilova LAT [13] b. Davidova/Khmil UKR [17] 2-1 (27-25, 15-21, 20-18)

Vieira/Chamereau FRA [5] b. Kvedaraite/Kovalskaja LTU [24] 2-0 (21-18, 21-17)

Müller/Tillmann GER [8] b. Schieder/Borger GER [27] 2-0 (21-15, 21-14)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [1] b. Ittlinger/Grüne GER [14] 2-1 (16-21, 21-19, 15-12)

Quarti di finale

Hladun/Lazarenko UKR [7] b. Konink/Schoon NED [19] 2-0 (21-18, 22-20)

Álvarez M./Moreno ESP [22] b. Vergé-Dépré A./Vergé-Dépré Z. SUI [3] 2-1 (12-21, 22-20, 17-15)

Vieira/Chamereau FRA [5] b. Graudina/Samoilova LAT [13] 2-0 (23-21, 21-14)

Müller/Tillmann GER [8] b. Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [1] 2-1 (21-15, 16-21, 15-9)

Semifinali

Álvarez M./Moreno ESP [22] vs. Hladun/Lazarenko UKR [7]

Müller/Tillmann GER [8] vs. Vieira/Chamereau FRA [5]