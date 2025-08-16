Italia-Brasile volley femminile: perché è cambiato l’orario della semifinale ai Mondiali U21

Cambiamento di programma rispetto alle semifinali dei Mondiali U21 di volley femminile, che si stanno tenendo in Indonesia. Le azzurrine, impegnate contro il Brasile, avrebbero dovuto disputare alle ore 11.00 italiane il penultimo atto previsto nello schedule contro le verdeoro, ricordando l’altro incrocio tra Bulgaria e Giappone.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE VOLLEY FEMMINILE MONDIALI U21 DALLE 08.00

Nel corso della notte italiana c’è stato un cambiamento di programma dettato probabilmente da esigenze organizzative non meglio specificate. Nei fatti, quindi, le nostre portacolori e le sudamericane si incontreranno prima di quello che si pensava e in gioco ci sarà un biglietto per la finale di questa rassegna iridata di categoria.

Il confronto Italia-Brasile, prima semifinale dei Mondiali under 21 di volley femminile non sarà trasmesso in diretta tv, ma tutti gli incontri della rassegna saranno fruibili in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport proporrà la diretta live testuale della sfida.

ITALIA-BRASILE U21 SEMIFINELE VOLLEY FEMMINIILE 2025

Sabato 16 agosto

Ore 08.00 italiane – Semifinali Mondiali U21

Italia-Brasile – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e canale YouTube Volleyball World.

Diretta live testuale: OA Sport.