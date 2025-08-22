Golf, il tedesco Siem balza al comando del British Masters a metà gara. Migliozzi e Pavan superano il taglio

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nello storico appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti a metà gara del British Masters (montepremi 3.5 milioni di dollari) ed al vertice registriamo un cambio della guardia. Il tedesco Marcel Siem si è infatti portato al comando con lo score complessivo di -9 (135 colpi) a seguito di una solida tornata da -3. Per il teutonico una lunghezza di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome dell’inglese Matthew Fitzpatrick.

-7 e terza piazza per il terzetto composto dal sudafricano Brandon Stone, dal neozelandese Kazuma Kobori e dall’inglese Matt Wallace. Ancora Inghilterra in sesta posizione con il punteggio di -6 grazie ad Alex Fitzpatrick, che condivide la poltrona con l’australiano Elvis Smylie, tra i migliori di giornata grazie al -5 bogey free. Classifica cortissima con ben 52 partecipanti che hanno chiuso le prime 36 buche con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 72 del The Betry (Brabazon Course) di Wishaw (Warwikshire, Gran Bretagna) chiudono la top ten all’ottavo posto con -5 il cinese Li Haotong, l’austriaco Matthias Schwab, l’inglese Andy Sullivan, il tedesco Marcel Schneider, il thailandese Kiradech Aphibarnrat ed il danese Rasmus Højgaard. Si dimezza la pattuglia azzurra, con soli due italiani su 4 capaci di superare il taglio. Promossi Guido Migliozzi ed Andrea Pavan, che virano alla pari con il par in 53esima posizione.

Nulla da fare invece per Gregorio De Leo, autore di una tornata da +2 che lo fa scivolare ad un totale +1 a distanza di un solo colpo dalla zona verde. Stesso score per Francesco Laporta, che incappa in ben 6 bogey a dispetto di 4 birdie giornalieri. Domani spazio al terzo round che servirà a scremare le maglie nelle zone alte della classifica con il tedesco Siem chiamato a difendere la leadership.