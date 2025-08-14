Ginnastica artistica, Rebeca Andrade rinuncia ai Mondiali di Giacarta

La decisione è stata presa. La campionessa brasiliana di ginnastica artistica Rebeca Andrade ha deciso di prolungare il periodo sabbatico iniziato dopo i Giochi di Parigi 2024 e non gareggerà nel 2025. La fuoriclasse verdeoro, sul gradino più alto a Cinque Cerchi nel corpo libero l’anno scorso e nel volteggio a Tokyo, senza dimenticare gli argenti nell’individuale tra Giappone e Francia, nel volteggio e con la squadra in terra francese, darà un seguito a quanto aveva stabilito.

La priorità si basa sul pieno recupero dal punto di vista fisico e mentale, volendo concentrarsi esclusivamente sulla prossima stagione, per dare il via a lungo viaggio che porterà come destinazione finale ai Giochi di Los Angeles del 2028, dove Andrade vorrà essere tra le protagoniste.

In un’intervista a Globo Esporte riportata dall’ANSA, l’allenatore Francisco Porath ha dichiarato che, nonostante abbia deciso di non partecipare ad alcuna competizione nel 2025, e quindi neppure ai Mondiali di Giacarta del mese di ottobre, la preparazione dell’atleta sudamericana continuerà, puntando all’anno venturo.

Non resta quindi che attendere quanto accadrà nella sua programmazione, prestando ai prossimi passi del suo percorso nel quadriennio olimpico.