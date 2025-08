Flavio Cobolli cede sul più bello a Ben Shelton negli ottavi di finale a Toronto

Un vero peccato per Flavio Cobolli. Il tennista italiano (n.17 del mondo) si è dovuto arrendere all’americano Ben Shelton (n.7 del ranking) negli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto (Canada) sullo score di 6-4 4-6 7-6 (1) in 2 ore e 27 minuti di partita. Un match che Flavio ha avuto la possibilità di chiudere in proprio favore nel terzo parziale, avanti di un break sullo score di 5-4. La tensione ha preso poi il sopravvento e l’azzurro ha perso la tranquillità necessaria per imporsi. Ne approfittato lo statunitense, che al tie-break ha dominato 7-1 e sarà lui a sfidare nei quarti di finale l’australiano Alex de Minaur.

Nel primo set l’inizio dell’azzurro non è dei migliori. Fatica il romano nella gestione del servizio, venendo sovente aggredito ai colpi potenti dell’avversario. Cancellata una palla break nel secondo game, ce ne sono altre due nel quarto e Shelton capitalizza l’opportunità. Cobolli reagisce costruendosi un’opportunità di contro-break nel quinto gioco e strappando il servizio al suo avversario nel nono, mettendo in difficoltà l’americano grazie alla sua capacità di coprire il campo. Sfortunatamente, la battuta si rivela il tallone d’Achille del n.17 del ranking e c’è un nuovo break per il n.7 del mondo, valso il successo della frazione per 6-4.

Nel secondo set Flavio eleva il proprio tennis e prende in mano il pallino del gioco. Il tennista tricolore sfiora il break in apertura e crea lo strappo nel terzo game. Non ci sono dubbi e incertezze sul suo modo di stare in campo, comprendendo che sullo scambio abbia maggiori possibilità di Shelton. Cobolli non concede alcuna palla break in questo parziale e sullo score di 6-4 si impone in maniera autorevole.

Nel terzo set sembra di assistere alla prosecuzione del “già visto e sentito” del parziale precedente. Il romano ha il controllo della partita e Shelton è costretto a fare i numeri per cancellare palle break, come in apertura e nel terzo game. Nel quinto però capitola inevitabilmente, non trovando soluzioni al tennis solido proposto dal suo rivale. La gestione di Cobolli è perfetta fino al 5-4. Nel momento di servire per la partita, la tensione prende il sopravvento e con quattro gratuiti, tra cui anche un doppio fallo, c’è il 5-5. Il match gira completamente e Be, da “sopravvissuto”, esprime il suo tennis di rischio in maniera più convincente. Flavio salva una palla match nel dodicesimo game prima di andare al tie-break, ma l’inerzia del confronto è nelle mani di Shelton. Lo statunitense infatti domina il tie-break citato (7-1) e c’è tanto rammarico per l’azzurro per quanto è accaduto. I due si chiariscono poco dopo la stretta di mano per un gesto del giocatore tricolore nel corso del tie-break, rivolto verso il suo angolo.

Leggendo le statistiche, ci sono 8 ace di Cobolli rispetto ai 12 del tennista degli States, che ha fatto la differenza chiaramente con la percentuale di palle break salvate (70%) rispetto a classe 2002 del Bel Paese (67%). Determinante poi il dato delle prime di servizio in campo (62% per l’americano e 45% per Flavio). Quest’ultima statistica è lo spunto su cui dovrà lavorare maggiormente il nostro portacolori.