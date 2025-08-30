F1, risultati e classifica FP3 GP Olanda 2025: doppietta McLaren, Leclerc riemerge nel finale, Hamilton fatica

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Il britannico ha stampato un perentorio 1:08.972 al volante della sua McLaren e ha preceduto di 242 millesimi il suo compagno di scuderia Oscar Piastri. Distacchi abissali per gli inseguitori: George Russell è terzo a 0.886 con la Mercedes, Carlos Sainz è quarto con la Williams a 0.941, Max Verstappen è quinto con la Red Bull a 0.953.

Charles Leclerc ha trovato un buon giro nel finale della sessione, ma il monegasco resta ben lontano dalle posizioni di vertice con la sua Ferrari ed è sesto con un distacco di 966 millesimi dal leader. Alle sue spalle si è piazzato Alexander Albon con la seconda Williams, poi le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso separate da Isack Hadjar. Lewis Hamilton ha faticato con la seconda Rossa ed è 14mo con un ritardo di 1.401, Kimi Antonelli si è fermato in 17ma piazza con la Mercedes a 1.725.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP OLANDA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:08.972 5

2 Oscar Piastri McLaren +0.242 5

3 George Russell Mercedes +0.886 3

4 Carlos Sainz Williams +0.941 3

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.953 6

6 Charles Leclerc Ferrari +0.966 6

7 Alexander Albon Williams +1.127 3

8 Lance Stroll Aston Martin +1.131 5

9 Isack Hadjar Racing Bulls +1.194 5

10 Fernando Alonso Aston Martin +1.260 3

11 Liam Lawson Racing Bulls +1.328 4

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.377 3

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.389 5

14 Lewis Hamilton Ferrari +1.401 5

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.623 5

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.627 4

17 Kimi Antonelli Mercedes +1.725 7

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.829 4

19 Pierre Gasly Alpine +1.991 3

20 Franco Colapinto Alpine +2.082 3