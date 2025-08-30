Formula 1
F1, risultati e classifica FP3 GP Olanda 2025: doppietta McLaren, Leclerc riemerge nel finale, Hamilton fatica
Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Il britannico ha stampato un perentorio 1:08.972 al volante della sua McLaren e ha preceduto di 242 millesimi il suo compagno di scuderia Oscar Piastri. Distacchi abissali per gli inseguitori: George Russell è terzo a 0.886 con la Mercedes, Carlos Sainz è quarto con la Williams a 0.941, Max Verstappen è quinto con la Red Bull a 0.953.
Charles Leclerc ha trovato un buon giro nel finale della sessione, ma il monegasco resta ben lontano dalle posizioni di vertice con la sua Ferrari ed è sesto con un distacco di 966 millesimi dal leader. Alle sue spalle si è piazzato Alexander Albon con la seconda Williams, poi le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso separate da Isack Hadjar. Lewis Hamilton ha faticato con la seconda Rossa ed è 14mo con un ritardo di 1.401, Kimi Antonelli si è fermato in 17ma piazza con la Mercedes a 1.725.
CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP OLANDA F1 2025
1 Lando Norris McLaren 1:08.972 5
2 Oscar Piastri McLaren +0.242 5
3 George Russell Mercedes +0.886 3
4 Carlos Sainz Williams +0.941 3
5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.953 6
6 Charles Leclerc Ferrari +0.966 6
7 Alexander Albon Williams +1.127 3
8 Lance Stroll Aston Martin +1.131 5
9 Isack Hadjar Racing Bulls +1.194 5
10 Fernando Alonso Aston Martin +1.260 3
11 Liam Lawson Racing Bulls +1.328 4
12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.377 3
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.389 5
14 Lewis Hamilton Ferrari +1.401 5
15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.623 5
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.627 4
17 Kimi Antonelli Mercedes +1.725 7
18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.829 4
19 Pierre Gasly Alpine +1.991 3
20 Franco Colapinto Alpine +2.082 3