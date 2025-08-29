Formula 1
F1, risultati e classifica FP2 GP Olanda 2025: Norris si conferma in testa, Leclerc e Hamilton risalgono
Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Il britannico ha stampato un brillante 1:09.890 al volante della McLaren e ha preceduto di 87 millesimi l’eterno Fernando Alonso (Aston Martin), mentre il suo compagno di squadra Oscar Piastri è terzo a 89 millesimi dal leader.
George Russell ha pagato tre decimi abbondanti di ritardo con la sua Mercedes, seguito da Max Verstappen (quinto a 0.588) e da Lewis Hamilton (sesto a 0.848). Risposta da parte del britannico dopo una mattinata difficile, Charles Leclerc è ottavo a 0.944 alle spalle dell’altra Red Bull guidata da Yuki Tsunoda. Kimi Antonelli non è andato oltre la dodicesima piazza con la Mercedes.
RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP OLANDA F1 2025
1 Lando Norris McLaren 1:09.890 6
2 Fernando Alonso Aston Martin +0.087 4
3 Oscar Piastri McLaren +0.089 6
4 George Russell Mercedes +0.384 4
5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.588 5
6 Lewis Hamilton Ferrari +0.848 4
7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.905 4
8 Charles Leclerc Ferrari +0.944 5
9 Franco Colapinto Alpine +1.067 6
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.190 5
11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.223 4
12 Kimi Antonelli Mercedes +1.295 7
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.430 5
14 Liam Lawson Racing Bulls +1.449 5
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.471 6
16 Carlos Sainz Williams +1.792 7
17 Alexander Albon Williams +1.866 4
18 Lance Stroll Aston Martin +2.085 1
19 Pierre Gasly Alpine +2.232 5
20 Isack Hadjar Racing Bulls – –
