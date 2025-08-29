F1, risultati e classifica FP1 GP Olanda 2025: le McLaren fanno subito il vuoto, la Ferrari deve ingranare

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Il pilota della McLaren ha stampato un convincente 1:10.278 e ha preceduto di 292 millesimi il compagno di scuderia Oscar Piastri. Le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso hanno pagato un distacco superiore al mezzo secondo.

Sesta piazza per la Red Bull di Max Verstappen appena davanti alla Mercedes di George Russell, mentre le Ferrari non sembrano trovarsi a proprio agio: Charles Leclerc è 14mo a 1.673, Lewis Hamilton è 15mo a 1.682. Kimi Antonelli è finito nella sabbia nelle battute iniziali di gara ed è 20mo a 3.997.

Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 1 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP OLANDA F1

1 Lando Norris McLaren 1:10.278 6

2 Oscar Piastri McLaren +0.292 6

3 Lance Stroll Aston Martin +0.501 5

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.563 5

5 Alexander Albon Williams +0.893 6

6 Max Verstappen Red Bull Racing – – 4

7 George Russell Mercedes +1.108 6

8 Carlos Sainz Williams +1.180 4

9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.231 7

10 Pierre Gasly Alpine +1.335 4

11 Liam Lawson Racing Bulls +1.475 5

12 Isack Hadjar Racing Bulls +1.494 6

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.597 6

14 Charles Leclerc Ferrari +1.673 5

15 Lewis Hamilton Ferrari +1.682 5

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.848 3

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.866 5

18 Franco Colapinto Alpine +1.998 5

19 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.286 5

20 Kimi Antonelli Mercedes +3.997 2