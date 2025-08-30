F1, Piastri beffa Norris ed è in pole a Zandvoort. Sorpresa Hadjar, delusione Ferrari

Oscar Piastri infligge un duro colpo a Lando Norris e vince il confronto diretto nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come quindicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per il leader del campionato si tratta della quinta pole position in carriera (tutte ottenute quest’anno), la prima sulla pista di Zandvoort.

Dietro alla coppia del team di Woking, si sono inseriti in seconda fila il padrone di casa neerlandese Max Verstappen con la Red Bull davanti alla rivelazione Isack Hadjar, addirittura quarto con la Racing Bulls precedendo la Mercedes di George Russell e le deludenti Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Buona prestazione a livello di ritmo ma risultato deludente per Kimi Antonelli, 11° ed escluso dal Q3 per pochi millesimi restando abbastanza vicino in termini di velocità al compagno di squadra.

In Q1 Stroll commette subito un grave errore all’ultima curva del suo primo time-attack e va ad impattare pesantemente contro le barriere, danneggiando la sua Aston Martin e chiudendo in anticipo la sessione. Gli unici ad utilizzare un solo treno di gomme soft sono i due piloti McLaren e Verstappen, mentre tutti gli altri devono montare un secondo set per superare il taglio. Piastri è il più veloce in 1’09″338 davanti a Norris, mentre vengono eliminati oltre a Stroll (20°) anche Colapinto con l’Alpine, Hulkenberg con la Sauber e le Haas di Ocon e Bearman.

In Q2 McLaren continua a dominare la scena senza dover andare a caccia del tempo con un secondo treno di gomme nuove, ma questa volta è Norris a firmare il miglior tempo in 1’08″874 davanti a Piastri e Verstappen. La lotta per entrare in top10 si gioca sul filo dei centesimi e Antonelli viene beffato come primo degli esclusi per soli 21 millesimi (a meno di due decimi dal compagno di squadra Russell), mentre alle sue spalle vengono eliminati anche Tsunoda con la Red Bull, Bortoleto con la Sauber, Gasly con l’Alpine e Albon con la Williams.

In Q3 il primo time-attack viene effettuato con gomme nuove per tutti i big: Piastri si prende la pole provvisoria in 1’08″662 per 12 millesimi su Norris, poi Verstappen 3° a quasi quattro decimi davanti a Russell, Hamilton e Leclerc. L’ultimo tentativo è decisivo, con i due papaya che non si migliorano e Piastri conserva una pole di platino. Terzo Verstappen davanti alla Racing Bulls di un super Hadjar, poi Russell 5° davanti alle Rosse di Leclerc e Hamilton.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP OLANDA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:09.338 1:08.964 1:08.662 18

2 Lando Norris McLaren 1:09.469 1:08.874 1:08.674 18

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:09.696 1:09.122 1:08.925 18

4 Isack Hadjar Racing Bulls 1:09.966 1:09.439 1:09.208 18

5 George Russell Mercedes 1:09.676 1:09.313 1:09.255 18

6 Charles Leclerc Ferrari 1:09.906 1:09.304 1:09.340 22

7 Lewis Hamilton Ferrari 1:09.900 1:09.261 1:09.390 21

8 Liam Lawson Racing Bulls 1:09.779 1:09.383 1:09.500 18

9 Carlos Sainz Williams 1:09.980 1:09.472 1:09.505 18

10 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.950 1:09.366 1:09.630 17

11 Kimi Antonelli Mercedes 1:09.845 1:09.493 — 12

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:09.954 1:09.622 — 15

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:10.037 1:09.622 — 12

14 Pierre Gasly Alpine 1:09.894 1:09.637 — 15

15 Alexander Albon Williams 1:09.792 1:09.652 — 12

16 Franco Colapinto Alpine 1:10.104 — — 9

17 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:10.195 — — 9

18 Esteban Ocon Haas 1:10.197 — — 9

19 Oliver Bearman Haas 1:10.262 — — 9

RT Lance Stroll Aston Martin — — — 2 RT