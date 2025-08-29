F1: le McLaren dominano la FP1 a Zandvoort. Ferrari addormentata

Non cambia la musica in Formula 1. La McLaren ha infatti dettato subito legge in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP di Olanda, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2025 in scena questo weekend nel circuito di Zandvoort.

Dalle prime battute sembra che la battaglia sia dunque arginata esclusivamente al Team Papaya. In questo primo turno a svettare è stato Lando Norris, capace di fermare il cronometro a 1:10.278 rifilando 292 millesimi al compagno di squadra (nonché leader della classifica) Oscar Piastri. Entrambi hanno terminato la sessione con le gomme soft.

Non senza sorprese, la squadra più vicina ai primi due della classe è risultata essere la Aston Martin. Lance Stroll nello specifico ha racimolato un gap di mezzo secondo, mentre il teammate Fernando Alonso si è accomodato al quarto posto a 0.563 precedendo la Williams di Alexander Albon, quinto a 0.893, e il padrone di casa Max Verstappen, sesto a 0.940 compiendo un errore sul finale.

Preoccupante invece la prestazione della Ferrari, in questo momento totalmente fuori fuoco. Il migliore della scuderia di Maranello è stato Charles Leclerc, addirittura tredicesimo a 1.673 davanti a Lewis Hamilton, quattordicesimo a 1.682. C’è tanto da lavorare sul giro secco per la Rossa, mentre sul passo le indicazioni sembrano perlomeno più positive.

Da segnalare poi quanto fatto da Andrea Kimi Antonelli, finito nella ghiaia all’inizio del turno lasciando da sola la Mercedes di George Russell, settimo a 1.108. Alle ore 16:00 si correrà la FP2, probabilmente sotto la pioggia.