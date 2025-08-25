F1, GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming

Si ricomincia. Dopo la pausa estiva questa settimana si riattiverà il circus della F1 con il GP di Olanda, quindicesimo atto valido per il Campionato Mondiale 2025, in scena presso il circuito di Zandvoort. Saranno tanti i temi da affrontare sul tracciato neerlandese, dove l’osservato speciale sarà chiaramente Max Verstappen, vincitore dal 2021 al 2023, salvo poi vedersi togliere lo scettro l’anno scorso da Lando Norris.

Quest’anno la musica sarà ancora più diversa perché proprio la McLaren, scuderia che vanta tra le sue file Oscar Piastri e lo stesso Norris, sta letteralmente dominando la stagione, dimostrando superiorità quasi in ogni weekend. Non a caso l’oceanico guida al momento la classifica overall con 284 punti, nove in più rispetto al britannico, secondo a quota 275. Il detentore del titolo, attualmente terzo, è invece fermo a 187.

Il menu prevede anche un esame per la Ferrari, in particolar modo per Charles Leclerc, apparso in crescita nelle prove prima della pausa. Da capire anche l’impatto della Mercedes del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, il quale dopo un periodo tormentato è motivato a rimettersi in carreggiata per fare vedere nuovamente quei risultati già espressi all’inizio di questa annata sportiva.

Il fine settimana del Gran Premio di Olanda sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su Sky Sport 1 (201) saranno visibili qualifiche e gara. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili qualifiche e gara in differita. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW, con tv8.it che trasmetterà qualifiche e gara in differita. Su OA Sport, come sempre, saranno disponibili le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

F1 – PROGRAMMA GP OLANDA 2025

VENERDÌ 29 AGOSTO

Ore 12:30-13:30, Prove libere 1

Ore 16:00-17:00, Prove libere 2

SABATO 30 AGOSTO

Ore 11:30-12:30, Prove libere 3

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

DOMENICA 31 AGOSTO

Ore 15:00, GARA

GP OLANDA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV:Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Zandvoort. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda. Non è prevista invece alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Olanda.

Diretta streaming: l’evento olandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

Diretta testuale: OA Sport