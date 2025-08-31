F1, George Russell: “Il contatto con Leclerc ci ha penalizzato, ma ho guidato anche male”

George Russell ha centrato il quarto posto in occasione del GP di Olanda, quattordicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena andato in archivio presso il circuito di Zandvoort. Giornata tutto sommato positiva per il britannico, al quale è mancato il guizzo per centrare il podio.

Il pilota della Mercedes, oggi non velocissimo, ha in qualche modo anche accarezzato l’idea di raggiungere la top 3 a pochi giri dal termine, in particolar modo dopo il ritiro forzato di Lando Norris, mettendosi all’inseguimento di Isack Hadjar, quest’ultimo però molto bravo ad allungare subito non dando alcun punto di riferimento al diretto avversario e conquistando così il primo podio della carriera alle spalle di Oscar Piastri e del padrone di casa Max Verstappen. A pesare sulla sua giornata ci sono stati però due sorpassi di Charles Leclerc, uno dei quali non passato inosservato agli occhi della FIA.

Una volta approdato in zona mista, il nativo di King’ Lynn ha commentato quanto fatto: “Abbiamo subito molti danni nel contatto con Charles. Quindi, non appena c’è stato quel contatto, la gara è finita. Probabilmente abbiamo perso un secondo al giro a causa dei danni. Quindi, voglio dire, finire quarti è decisamente meglio di quanto meritassimo. Ma anche in gara, fino al contatto con Charles, non avevamo il ritmo giusto”.

Russell ha infine chiosato facendo mea culpa: “Anche da parte mia è stata una pessima guida. Nel complesso, è stata piuttosto brutta. Quindi, la quarta posizione è stata sostanzialmente migliore di quanto avremmo dovuto ottenere.”