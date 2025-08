F1, George Russell: “Contento per il podio. Il duello con Leclerc? Un po’ troppo al limite…”

George Russell sorride dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota del team Mercedes ha conquistato un terzo posto un po’ a sorpresa. Dopo una gara tutto sommato lineare, ha approfittato del crollo di prestazioni di Charles Leclerc, recuperando secondi su secondi al monegasco e passandolo nel finale di gara.

La gara in terra magiara ha visto il successo di Lando Norris che ha chiuso con appena 698 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre completa il podio a 21.9 secondi proprio George Russell (Mercedes). Quarta posizione per un delusissimo Charles Leclerc (Ferrari) a 42.5, quinta per Fernando Alonso (Aston Martin) a 59.0, mentre è splendido sesto il brasiliano Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1:06. Settimo il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 1:08, ottavo il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) a 1:09, capace di precedere Max Verstappen (Red Bull) che finisce solamente nono a 1:12. Completa la top10 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ad un giro.

Al termine del Gran Premio di Ungheria il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio: “Sono davvero molto contento di questo risultato. Già ieri le qualifiche erano state una sorpresa per noi, anzi, penso tutto il fine settimana. Nel finale ho avuto la meglio di Charles Leclerc per il terzo posto al termine di un duello forse un po’ troppo al limite”.

George Russell dice la sua su quanto avvenuto: “Penso che quando ti trovi in quella situazione, ovvero ad attaccare, speri che succeda tutto tranne che chi ti precede cambia direzione in frenata. In quell’istante hai poco grip ed è difficile evitare il contatto. Non avevo spazio. Ad ogni modo meno male che non è successo niente e ho centrato il podio. L’assetto diverso rispetto al solito ci ha dato una mano”.