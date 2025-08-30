F1, George Russell: “Conosciamo il nostro livello, non ci aspettavamo di essere dietro Hadjar”

Si conclude con la pole position di Oscar Piastri la qualifica del Gran Premio di Olanda 2025, quindicesimo capitolo del Mondiale F1. L’australiano ha concluso il primo giro cronometrato in 1:08.662, non migliorandosi nel secondo run. Crono che è stato sufficiente per la prima posizione e per la quinta partenza al palo della stagione.

Seconda piazza per l’altra McLaren di Lando Norris che si ferma a soli 12 millesimi dal suo compagno di squadra. Terza posizione per un ottimo Max Verstappen (+0.263) che si mette alle spalle i problemi del venerdì. Prestazione a sorpresa per la Racing Bull di Isack Hadjar che chiude al quarto posto con un ritardo di 546 millesimi dalla pole.

Più indietro le Ferrari con Charles Leclerc sesto (+0.678) e Lewis Hamilton settimo (+0.728). Prima delle monoposto rosse, in quinta piazza, scatterà la Mercedes di George Russell, a 593 millesimi di Piastri. Ai microfoni di Sky Sport, il britannico si è così espresso sulla sua qualifica: “Hadjar ha fatto un ottimo lavoro, a dire il vero. La competizione è stata molto serrata per tutto il weekend tra la maggior parte dei piloti. C’era molto equilibrio”.

“E avete visto quanto erano veloci le Aston Martin durante le prove. Poi non sono neanche riuscite ad entrare nel Q3, e si sono ritrovate qualche posizione dietro. Ma è un P5, e noi sapevamo che l’obiettivo era tra la terza e la quinta posizione. Ma ovviamente, non ci aspettavamo di essere dietro a Isack”, ha poi concluso Russell.