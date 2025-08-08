Europei atletica U20 oggi in tv: orari 8 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Si preannuncia un day-2 a forti tinte azzurre in quel di Tampere ai Campionati Europei Under 20 di atletica 2025. Quest’oggi verranno assegnati nove titoli continentali juniores e l’Italia sarà protagonista in ben cinque finali, con la concreta possibilità di fare subito un grande passo avanti nell’ambizioso progetto di vittoria finale del medagliere della manifestazione.

Erika Saraceni è la favorita d’obbligo nel salto triplo, a maggior ragione dopo aver dimostrato un ottimo stato di forma sulla pedana finnica con il 14.00 di ieri in qualificazione, ma possono puntare al bersaglio grosso anche gli altri big della spedizione tricolore Kelly Doualla nei 100 metri e Daniele Inzoli nel salto in lungo. Podio più difficile invece sulla carta per gli sprinter Alice Pagliarini e Daniele Orlando, ma anche per Giacomo Bellillo e Alessandro Santangelo nei 5000 metri. Da monitorare inoltre Elisa Valensin e Margherita Castellani nelle batterie dei 200.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei U20 di atletica a Tampere. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la sessione pomeridiana verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U20 ATLETICA OGGI

Venerdì 8 agosto

08.15 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

08.30 Decathlon, 110 ostacoli

09.10 3000 siepi (femminile), batterie

09.20 Decathlon, lancio del disco

10.10 200 metri (maschile), batterie

11.00 200 metri (femminile), batterie

11.15 Decathlon, salto con l’asta

11.20 Getto del peso (maschile), finale

11.45 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

12.00 1500 metri (maschile), batterie

12.35 3000 metri (femminile), batterie

14.50 Lancio del martello (maschile), finale

15.00 Salto in alto (maschile), qualificazioni

15.50 400 metri (maschile), semifinali

16.00 Salto triplo (femminile), finale

16.20 400 metri (femminile), semifinali

16.30 Decathlon, tiro del giavellotto

16.45 800 metri (femminile), batterie

17.25 5000 metri (maschile), finale

17.55 400 ostacoli (maschile), semifinali

18.15 Salto in lungo (maschile), finale

18.25 400 ostacoli (femminile), semifinali

18.50 Lancio del disco (femminile), finale

18.55 Decathlon, 1500 metri

19.40 100 metri (femminile), finale

20.00 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle ore 14.35 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, dalle ore 14.35 in poi; Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U20 ATLETICA

Salto con l’asta (femminile): Ylenia Bernardo, Andrea Morgana Fogato, Valentina Praticò.

3000 siepi (femminile): Asia Bernardini, Leila Colussi, Sofia Sidenius.

200 metri (maschile): Leo Oumar Domenis, Diego Nappi, Lorenzo Vera.

200 metri (femminile): Viola Canovi, Margherita Castellani, Elisa Valensin.

1500 metri (maschile): Marco Coppola, Manuel Zanini.

3000 metri (femminile): Federica Borromini, Sofia Ferrari.

400 metri (maschile): Destiny Omodia.

Salto triplo (femminile): Erika Saraceni.

400 metri (femminile): Giulia Macchi, Francesca Meletto.

800 metri (femminile): Caterina Caligiana, Lorenza De Noni, Elena Irbetti.

5000 metri (maschile): Giacomo Bellillo, Alessandro Santangelo.

400 ostacoli (maschile): Tommaso Ardizzone, Paolo Bolognesi, Diego Mancini.

Salto in lungo (maschile): Daniele Inzoli.

100 metri (femminile): Kelly Doualla, Alice Pagliarini.

100 metri (maschile): Daniele Orlando.