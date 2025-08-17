Dove vedere in tv oggi la Classica di Amburgo 2025: orari, programma, streaming. C’é Milan!

Il velocista azzurro Jonathan Milan sarà al via della 28ma edizione della Classica di Amburgo, corsa di un giorno del calendario WorldTour: saranno 207.4 i km che porteranno i partecipanti da Buxtehude al traguardo nella città tedesca.

Lo start ufficiale alla gara sarà dato alle ore 12.10, con arrivo previsto alle ore 16.30. La diretta tv sarà disponibile in abbonamento su Eurosport 2 HD dalle ore 15.30, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento su discovery+ dalle 14.00 e DAZN dalle 15.30.

CAENDARIO CLASSICA DI AMBURGO 2025

Domenica 17 agosto

12.10 Ciclismo, Classica di Amburgo: Buxtehude – Amburgo (207.4 km) – Diretta tv su Eurosport 2 HD dalle 15.30

