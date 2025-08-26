Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 26 agosto, programma, streaming

Otto sfide in questa quinta giornata di gare al Mondiale di volley femminile decideranno chi potrà continuare il cammino verso gli ottavi e chi invece sarà costretto a salutare la competizione. In alcuni casi i giochi sono già fatti, in altri c’è ancora molto da guadagnare o da perdere. In apertura scendono in campo Argentina e Slovenia: le sudamericane devono vincere per restare agganciate al sogno qualificazione, sperando in contemporanea in un passo falso della Cechia, mentre per le slovene, già eliminate, si tratta di chiudere con dignità il torneo dopo due sconfitte. Alla stessa ora, in un altro palazzetto, Francia e Grecia si sfidano in uno spareggio decisivo: chi vince resta in corsa per un posto tra le prime due del girone, chi perde è fuori. Le francesi arrivano da una battuta d’arresto contro il Brasile, le greche hanno invece trovato fiducia nel successo su Porto Rico e ora vogliono completare l’opera. Alle 12.00 sarà la volta di Italia-Belgio: chi vince è prima del girone e chi perde è seconda: non cambia granchè nel cammino delle due squadre, visto che sempre una tra Germania e Polonia dovranno affrontare.

Più simbolica la gara tra Svezia ed Egitto: entrambe fuori dai giochi, cercano almeno un acuto che permetta di chiudere con un sorriso il loro percorso mondiale. Le scandinave hanno dato segnali di crescita contro l’Olanda, le nordafricane puntano invece sulla fisicità per salutare il torneo con orgoglio. Ben diverso il peso del confronto tra Stati Uniti e Cechia: le americane, dominatrici del girone, sono già certe del primo posto, ma per le ceche è il momento della verità. Solo una vittoria può blindare il secondo posto, con l’Argentina che incalza e spera in un passo falso. Intanto il Brasile, già matematicamente agli ottavi dopo due successi, affronta Porto Rico con l’obiettivo di chiudere in testa: per le caraibiche è l’ultima occasione di restare in corsa, ma il compito appare proibitivo.

Il big match di giornata è senza dubbio quello tra Thailandia e Olanda: entrambe già qualificate, si contendono il primato del girone in una sfida di altissimo livello tecnico. Le padrone di casa possono contare sul calore del pubblico di Bangkok, le olandesi hanno mostrato fin qui grande solidità in tutti i reparti. Una sfida che promette scintille. Chiuderanno il programma Cuba e Slovacchia, entrambe già eliminate ma determinate a conquistare almeno il terzo posto del girone. Le cubane cercano riscatto dopo due prove opache, le slovacche puntano sull’organizzazione di gioco per salutare il torneo con una vittoria che renderebbe più dolce il bilancio finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di martedì 26 agosto ai Mondiali 2025 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e, a pagamento, su VBTV e su Dazn, OASport seguirà il match con la diretta scritta azione per azione.

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Martedì 26 agosto

11.00 Argentina vs Slovenia (Pool D, a Nakhon Ratchasima) diretta streaming VBTV

11.00 Francia vs Grecia (Pool C, a Chiang Mai) diretta streaming VBTV

12.00 Svezia vs Egitto (Pool A, a Bangkok) diretta streaming VBTV

12.00 Italia vs Belgio (Pool B, a Phuket) diretta Tv su Rai2, diretta streaming in chiaro su Rai Play, diretta streaming su VBTV e Dazn

14.30 USA vs Cechia (Pool D, a Nakhon Ratchasima) diretta streaming VBTV

14.30 Brasile vs Porto Rico (Pool C, a Chiang Mai) diretta streaming VBTV

15.30 Thailandia vs Olanda (Pool A, a Bangkok) diretta streaming VBTV

15.30 Cuba vs Slovacchia (Pool B, a Phuket) diretta streaming VBTV