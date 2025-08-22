Dove vedere in tv le Farfalle ai Mondiali di ginnastica ritmica 2025? Orari finale all-around, programma, streaming

Domani, sabato 23 agosto, nel corso della quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica, a Rio de Janeiro, in Brasile, andrà in scena la finale del concorso generale per gruppi: alla 41ma edizione della rassegna iridata, che andrà in scena al Parque Olimpico di Barra da Tijuca, l’Italia sarà presente con le Farfalle.

La squadra azzurra sarà composta da Laura Paris, Alexandra Naclerio, Giulia Segatori (tutte in quota Aeronautica Militare), Sofia Sicignano, Chiara Badii (entrambe della Raffaello Motto) e Laura Golfarelli (Eurogymnica): la gara andrà in scena dalle 19.00 alle 23.30 ora italiana.

La diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD dalle 19.00 alle 20.30 e su Rai Sport HD dalle ore 20.30 alle ore 21.00, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play dalle 19.00 alle 21.00 e su Rai Play Sport 2 dalle 21.30 alle 23.30, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Sabato 23 agosto

19.00-23.30 Concorso generale per gruppi, 5 nastri e 3 palle/2 cerchi (con l’Italia)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD dalle 19.00 alle 20.30 e Rai Sport HD dalle ore 20.30 alle ore 21.00.

Diretta streaming: Rai Play dalle 19.00 alle 21.00 e Rai Play Sport 2 dalle 21.30 alle 23.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.