Dove vedere in tv Italia-Iran, Finale Mondiali U21 volley 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà l’Iran nella finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile: l’appuntamento è per domenica 31 agosto (ore 14.00) sul campo di Jiangmen (Cina). La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento da imbattuta dopo aver infilato cinque vittorie nella fase a gironi (contro Francia, Ucraina, Argentina, Tunisia e Indonesia) e aver travolto Corea del Sud, Cuba e Cechia nella fase a eliminazione diretta, concedendo soltanto un paio di parziali agli avversari nel corso di un torneo impeccabile.

Gli azzurri andranno a caccia del secondo titolo iridato di categoria dopo quello conquistato nel 2021, questo sarà il quarto atto conclusivo consecutivo (nel computo figurano anche gli argenti del 2019 e del 2023). I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza dovranno vedersela contro un’avversaria decisamente insidiosa, che ha messo in fila Argentina, Cina e USA nella fase a eliminazione diretta dopo aver primeggiato nel proprio raggruppamento battendo Polonia, Kazakhstan, Corea del Sud, Canada e Porto Rico.

A due anni di distanza dalla finale di Manama, saranno ancora queste due squadre a fronteggiarsi per salire sul gradino più alto del podio. L’Italia farà affidamento in particolar modo sull’opposto Tommaso Barotto, sullo schiacciatore Manuel Zlatanov, sul centrale Pardo Mati. Dall’altra parte della rete bisognerà stare attenti agli attaccanti Mombeni, Ariyan e Matin e ai centrali Armin e Taha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Iran, finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube di Volleyball World, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-IRAN,FINALE MONDIALI U21 VOLLEY

Domenica 31 agosto

Ore 14.00 Italia vs Iran – Diretta streaming su VTBV e canale YouTube di Volleyball World

* L’orario potrebbe subire delle modifiche, come successo per la semifinale contro la Cechia.

PROGRAMMA ITALIA-IRAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista,

Diretta streaming: canale YouTube di Volleyball World e VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.