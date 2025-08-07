Dove vedere in tv Arnaldi-Bonzi oggi, ATP Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Oggi, giovedì 7 agosto, scatterà il primo turno del tabellone principale del torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): l’unico azzurro impegnato quest’oggi sarà Matteo Arnaldi, che sfiderà il francese Benjamin Bonzi.

Il match sarà il primo di giornata sul Court 3, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane: non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore. Il vincitore del match affronterà al secondo turno l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding: possibile un derby italiano.

La sfida tra Matteo Arnaldi ed il transalpino Benjamin Bonzi dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ARNALDI-BONZI ATP CINCINNATI 2025

Giovedì 7 agosto – Court 3

Dalle ore 17.00 italiane

Matteo Arnaldi (Italia) – Benjamin Bonzi (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

