Dove passa domani la Vuelta a España, tappa Torino-Reggia di Venaria-Novara: Comuni, Province e Regioni attraversate

L’edizione numero 80 della Vuelta a España di ciclismo su strada partirà dall’Italia domani, sabato 23 agosto 2025: si disputerà in Piemonte la prima tappa, con partenza da Torino (Reggia di Venaria) ed arrivo a Novara dopo 186.1 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.55, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.22, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.20 e le 17.42. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dalla Vuelta a España 2025.

La Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, con la diretta streaming affidata a discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione.

CRONOTABELLA 1A TAPPA 23 AGOSTO VUELTA A ESPANA 2025

Sabato 23 agosto: 1a tappa, Torino – Reggia di Venaria>Novara (186.1 km)

Torino-Reggia di Venaria 186.1 0 12:55 12:55 12:55

Torino Monumento Fausto Coppi Corso Casale Torino 186.1 0 13:22 13:22 13:22

San Mauro Torinese 181.1 5 13:28 13:28 13:28

Sambuy 178.5 7.6 13:31 13:32 13:32

Castiglione Torinese 176.6 9.5 13:34 13:34 13:35

Gassino Torinese 174.7 11.4 13:36 13:37 13:37

San Raffaele Cimena 171.3 14.8 13:40 13:41 13:42

Galleani 166.8 19.3 13:46 13:47 13:48

Chivasso rotonda Brandizzo 165.1 21 13:48 13:50 13:51

Caluso Corso Torino, Via San Francisco d’Ássisi 147.3 38.8 14:11 14:13 14:16

Candia Canavese 144.2 41.9 14:15 14:17 14:20

Mercenasco 140.4 45.7 14:20 14:22 14:25

Strambino 137.3 48.8 14:24 14:27 14:30

Bollengo Via Roma, Via delle Scola, Via Biella 123 63.1 14:42 14:46 14:50

Zubiena 110.3 75.8 14:58 15:03 15:07

Casale Montino 108.5 77.6 15:01 15:05 15:10

Mongrando 105.6 80.5 15:04 15:09 15:14

Marcellino 102.7 83.4 15:08 15:13 15:18

Occhieppo Inferiore 101.1 85 15:10 15:15 15:20

Biella 99.9 86.2 15:12 15:16 15:22

Chivazza 96.1 90 15:16 15:22 15:27

Vigliano Biellese 94.1 92 15:19 15:24 15:30

Valdengo 89.9 96.2 15:24 15:30 15:36

Cossato 86.1 100 15:29 15:35 15:41

Lessona 83 103.1 15:33 15:39 15:45

San Giacomo del Bosco 80.1 106 15:37 15:43 15:49

San Bernardo 69.5 116.6 15:50 15:57 16:04

Gattinara 68.6 117.5 15:52 15:58 16:05

Romagnano Seisa 64.8 121.3 15:56 16:03 16:11

Pianorosa 59.4 126.7 16:03 16:10 16:18

Cureggio 56.1 130 16:07 16:15 16:23

Borgomero 54.1 132 16:10 16:18 16:26

Santa Cristinetta 50.9 135.2 16:14 16:22 16:30

Borgo Agnello 46.7 139.4 16:19 16:27 16:36

Oleggio Castello 45.3 140.8 16:21 16:29 16:38

Arona Via Vittorio Veneto, Via Milano 43.1 143 16:24 16:32 16:41

Dormelletto 39.5 146.6 16:29 16:37 16:46

Borgo Ticino 33.1 153 16:37 16:46 16:55

Oleggio 21.8 164.3 16:51 17:01 17:11

Bellinzago Novarese 19.1 167 16:55 17:04 17:15

Veveri Biandrate, A-4 7.4 178.7 17:10 17:20 17:31

Novara -0.6 186.7 17:20 17:30 17:42

