Cobolli-Brooksby, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà lo statunitense Jenson Brooksby al secondo turno degli US Open 2025. L’appuntamento è per giovedì 28 agosto, sarà il secondo match a partire dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). Ad aprire la giornata sul Campo 17 sarà il confronto femminile tra la brasiliana Haddad Maia e la svizzera Golubic, al termine toccherà al nostro portacolori.

Il laziale ha tutte le carte in regola per imporsi contro il padrone di casa sul cemento statunitense di Flushing Meadows e meritarsi la qualificazione al terzo turno, dove potrebbe dare vita a un derby con Lorenzo Musetti (favorito contro il belga David Goffin). Il 23enne, numero 26 del mondo, ha perso l’unico precedente disputato contro il 24enne, numero 92 del ranking ATP: tre anni fa ai 32mi di finale degli Internazionali d’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Brooksby, primo turno degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 251, Sky Sport 252 (i canali dettagliati verranno definiti a ridosso della partita; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-BROOKSBY, SECONDO TURNO US OPEN

Giovedì 28 agosto

Secondo match dalle ore 17.00 Flavio Cobolli vs Jenson Brooksby

In precedenza, a partire dalle ore 17.00 sul Campo 17, si giocherà Haddad Maia-Golubic. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-BROOKSBY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 252, Sky Sport 253, per gli abbonati; SuperTennis, gratis e in chiaro. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport