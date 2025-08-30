Charles Leclerc non si nasconde: “La pista sottolinea i difetti della vettura, ma io sono stato pessimo”

Charles Leclerc non ha troppa voglia di festeggiare al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, il pilota del team Ferrari ha strappato con le unghie e con i denti un sesto posto (a quasi 7 decimi dalla pole position) che non può certo soddisfare chi aveva conquistato la partenza al palo in Ungheria prima delle vacanze estive. La SF-25 dopo un venerdì da incubo, ha mosso qualche passo in avanti, ma il divario con i rivali è ancora enorme.

La pole position è stata fissata da un eccellente Oscar Piastri con il tempo di 1:08.662 abile a distanziare per soli 12 millesimi il suo compagno di scuderia, nonché rivale per il titolo, Lando Norris. Terza posizione per il padrone di casa Max Verstappen a 263 millesimi, quarta per Isack Hadjar a 546, quinta per George Russell a 593, quindi è sesto a 678 Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari. Settima posizione per Lewis Hamilton a 728 millesimi, ottava per Liam Lawson a 838, quindi nona per Carlos Sainz a 843, mentre completa la top10 Fernando Alonso a 968.

Al termine delle qualifiche sulla pista di Zandvoort il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente questo risultato evidenzia i nostri difetti, ad ogni modo non posso accettare che oggi sono stato pessimo. Da inizio weekend ho sempre fatto fatica, ho provato a cambiare tante cose sulla vettura per invertire la rotta, ma non è successo. In termini di consistenza durante il fine settimana è stato difficile. Non è però una scusante per il fatto che nella Q3 non ho fatto un giro. È stato davvero brutto. Oggi penso che potessimo arrivare al quarto posto se mettevamo tutto insieme, ma non sono stato abbastanza bravo”.

Ultima battuta sulla gara di domani che prenderà il via alle ore 15.00. Un anno fa il monegasco riuscì a centrare un podio brillante. Ripetersi sarà possibile? “Non lo so. Un anno fa abbiamo fatto tutto in maniera perfetta durante la gara. Speriamo di replicare la stessa cosa e che, di pari passo, gli altri non siamo impeccabili. Gli avversari? Le due McLaren non stiamo nemmeno a guardarle, la Red Bull sembra che vada forte in questo weekend, dopo ci siamo noi con gli altri. Sarà difficile fare la differenza”.