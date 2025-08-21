Canoa velocità, Burgo-Freschi impressionano nel K2 500, rimandati Tacchini/Casadei

L’Italia spedisce altre sei imbarcazioni in semifinale al termine della sessione mattutina della seconda giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso all’Idroscalo di Milano: penultimo turno raggiunto, nelle specialità olimpiche, da entrambi i K2 500 azzurri, dal C1 200 femminile di Olympia Della Giustina, e dal C2 500 maschile di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, i quali però non colgono l’opportunità di passare direttamente in finale. Avanti, nelle specialità non olimpiche, il K1 200 femminile di Lucrezia Zironi ed il K1 500 maschile di Giacomo Cinti.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K2 500 maschile Samuele Burgo e Tommaso Freschi vincono la prima batteria in 1’30″15, ottavo crono assoluto, mentre nel K2 500 femminile Irene Bellan e Meshua Marigo terminano seconde nella seconda serie in 1’42″83 ed accedono alle semifinali con l’undicesimo tempo complessivo.

Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina stacca il pass per le semifinali grazie al quinto posto nella prima batteria con il crono di 48″24, tredicesimo tempo complessivo, mentre nel C2 500 maschile Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sono secondi nella seconda serie in 1’38″84, quarto crono assoluto, e dovranno disputare il penultimo atto, mancando la qualificazione diretta in finale, riservata ai primi classificati.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Lucrezia Zironi vince la seconda batteria con il crono di 41″09, quarto tempo assoluto, ed approda in semifinale, mentre nel K1 500 maschile Giacomo Cinti è terzo nella prima serie in 1’39″54, e stacca il pass per il penultimo atto con il quarto crono assoluto.