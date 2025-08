Campionati Italiani atletica 2025 oggi in tv: orari 3 agosto, ordine delle gare, programma, streaming

Oggi domenica 3 agosto (a partire dalle ore 17.00) va in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani di atletica: a Caorle (in provincia di Venezia) si conclude la rassegna tricolore, si preannuncia grande spettacolo con diversi big chiamati a fornire prestazioni di un certo calibro quando manca un mese e mezzo ai Mondiali di Tokyo.

Larissa Iapichino e Mattia Furlani illumineranno la pedana del salto triplo sperando di trovare misure di rilievo, Gianmarco Tamberi sfiderà Matteo Sioli nel salto in alto al suo grande ritorno in gara dopo il Golden Gala, Fausto Desalu inseguirà un buon riscontro cronometrico sui 200 metri. Nadia Battocletti ha deciso di doppiare dopo la fatica di ieri sui 5000 metri e correrà i 1500 metri.

Duello imperdibile tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, con la speranza di andare oltre i 22 metri. Molto attesi Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Lorenzo Simonelli (110 ostacoli) e Giada Carmassi (100 ostacoli), da seguire anche Sara Fantini (lancio del martello) e i 1500 metri con Federico Riva e Pietro Arese. In mattinata le 10 km di marcia con Antonella Palmisano e Francesco Fortunato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani 2025 di atletica (oggi domenica 3 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00; in diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

Domenica 3 agosto

08.30 10 km di marcia (maschile)

09.30 10 km di marcia (femminile)

17.00 Tiro del giavellotto (femminile)

17.15 Salto in alto (femminile)

17.50 200 metri (femminile), batterie

18.00 Getto del peso (femminile)

18.10 200 metri (maschile), batterie

18.25 Salto in lungo (femminile)

18.30 3000 siepi (femminile)

18.35 Lancio del disco (maschile)

18.45 3000 siepi (maschile)

19.00 Salto con l’asta (maschile)

19.05 400 ostacoli (femminile), finale

19.15 400 ostacoli (maschile), finale

19.25 800 metri (femminile), finale

19.35 800 metri (maschile), finale

19.45 400 metri (femminile), finale

19.55 400 metri (maschile), finale

19.55 Salto in alto (maschile)

20.05 100 ostacoli, batterie

20.15 Getto del peso (femminile)

20.20 Lancio del martello (femminile)

20.25 Salto in lungo (maschile)

20.35 110 ostacoli, batterie

20.50 200 metri (femminile), finale

21.00 200 metri (maschile), finale

21.10 1500 metri (femminile)

21.20 1500 metri (maschile)

21.35 100 ostacoli, finale

21.50 110 ostacoli, finale

22.00 4×400 (femminile)

22.15 4×400 (maschile)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in entrambe le giornate di gara, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in entrambe le giornate di gara, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI DI PUNTA IN GARA OGGI

08.30 10 km di marcia (maschile): Francesco Fortunato

09.30 10 km di marcia (femminile): Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

17.00 Tiro del giavellotto (femminile): Paola Padovan

17.15 Salto in alto (femminile): Asia Tavernini, Elena Vallortigara

17.50 200 metri (femminile), batterie: Dalia Kaddari, Vittoria Fontana

18.00 Getto del peso (femminile): Sara Verteramo, Anna Musci

18.10 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu

18.25 Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino

18.30 3000 siepi (maschile): Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

18.35 Lancio del disco (maschile): Alessio Mannucci, Enrico Saccomano

19.00 Salto con l’asta (maschile): Simone Bertelli, Matteo Oliveri

19.05 400 ostacoli (femminile), finale: Ayomide Folorunso

19.15 400 ostacoli (maschile), finale: Alessandro Sibilio

19.25 800 metri (femminile), finale: Gaia Sabbatini, Eloisa Coiro, Elena Bellò, Maria Colajanni, Laura Pellicoro

19.35 800 metri (maschile), finale: Francesco Pernici, Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu, Simone Barontini

19.45 400 metri (femminile), finale: Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora

19.55 400 metri (maschile), finale: Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Brayan Lopez, Lorenzo Benati

19.55 Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi

20.05 100 ostacoli, batterie: Giada Carmassi

20.15 Getto del peso (femminile): Leonardo Fabbri, Zane Weir

20.20 Lancio del martello (femminile): Sara Fantini

20.25 Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani

20.35 110 ostacoli, batterie: Lorenzo Simonelli

20.50 200 metri (femminile), finale: Dalia Kaddari, Vittoria Fontana

21.00 200 metri (maschile), finale: Fausto Desalu

21.10 1500 metri (femminile): Nadia Battocletti

21.20 1500 metri (maschile): Federico Riva, Pietro Arese

21.35 100 ostacoli, finale: Giada Carmassi

21.50 110 ostacoli, finale: Lorenzo Simonelli