Campionati Italiani atletica 2025 oggi in tv: orari 2 agosto, ordine delle gare, programma, streaming

Oggi sabato 2 agosto (a partire dalle ore 17.00) va in scena la prima giornata dei Campionati Italiani di atletica: si preannuncia grande spettacolo a Caorle (in provincia di Venezia) con diversi big chiamati a fornire prestazioni di un certo calibro quando manca un mese e mezzo ai Mondiali di Tokyo.

Andy Diaz entusiasmerà nel salto triplo, Nadia Battocletti correrà i 5000 metri (poi domani doppierà sui 1500), Fausto Desalu e Zaynab Dosso correranno i 100 metri, Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso saranno impegnati nelle batterie dei 400 ostacoli. Da seguire anche le batterie degli 800 metri con Gaia Sabbatini, Eloisa Coiro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu. Spazio anche alle batterie dei 400 metri con Edoardo Scotti e al salto triplo con Erika Saraceni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani 2025 di atletica (oggi sabato 2 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00; in diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

Sabato 2 agosto

17.00 Lancio del martello (maschile)

18.20 400 metri (femminile), batterie

18.35 Salto triplo (femminile)

18.40 400 metri (maschile), batterie

18.50 Lancio del disco (femminile)

19.00 Salto con l’asta (femminile)

19.05 400 ostacoli (femminile), batterie

19.25 400 ostacoli (maschile), batterie

19.45 100 metri (femminile), batterie

20.00 100 metri (maschile), batterie

20.20 800 metri (femminile), batterie

20.25 Salto triplo (maschile)

20.35 Tiro del giavellotto (maschile)

20.40 800 metri (maschile), batterie

21.00 100 metri (femminile), finale

21.10 100 metri (maschile), finale

21.20 5000 metri (femminile)

21.45 5000 metri (maschile)

22.10 4×100 (femminile)

22.25 4×100 (maschile)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in entrambe le giornate di gara, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in entrambe le giornate di gara, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI DI PUNTA IN GARA OGGI

17.00 Lancio del martello (maschile): Alessio Mannucci, Enrico Saccomano

18.20 400 metri (femminile), batterie: Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora

18.35 Salto triplo (femminile): Erika Saraceni

18.40 400 metri (maschile), batterie: Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Brayan Lopez, Lorenzo Benati

18.50 Lancio del disco (femminile): Daisy Osakue, Benedetta Benedetti

19.00 Salto con l’asta (femminile): Elisa Molinarolo

19.05 400 ostacoli (femminile), batterie: Ayomide Folorunso

19.25 400 ostacoli (maschile), batterie: Alessandro Sibilio

19.45 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso

20.00 100 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Erik Marek, Samuele Ceccarelli

20.20 800 metri (femminile), batterie: Gaia Sabbatini, Eloisa Coiro, Elena Bellò, Maria Colajanni, Laura Pellicoro

20.25 Salto triplo (maschile): Andy Diaz

20.35 Tiro del giavellotto (maschile): Giovanni Frattini, Roberto Orlando

20.40 800 metri (maschile), batterie: Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu, Giovanni Lazzaro, Simone Barontini

21.00 100 metri (femminile), finale: Zaynab Dosso

21.10 100 metri (maschile), finale: Fausto Desalu, Erik Marek, Samuele Ceccarelli

21.20 5000 metri (femminile): Nadia Battocletti

21.45 5000 metri (maschile): Pietro Arese, Joao Bussotti, Sebastiano Parolini