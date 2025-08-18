Calendario Mondiali canoa velocità Milano 2025: orario, programma, tv, streaming. Si gareggia all’Idroscalo

Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto si terranno all’Idroscalo di Milano, le gare dei Mondiali 2025 di canoa velocità e paracanoa: le gare inizieranno mercoledì 20 agosto con le batterie di canoa e paracanoa, che culmineranno poi con le finali, in programma tra venerdì 22 e domenica 24 agosto.

L’Italia sarà al via con 34 atleti, che formeranno 30 equipaggi: azzurri al via in tutte le specialità olimpiche, ad eccezione del C2 500 femminile ed in tutte le specialità paralimpiche. La diretta tv delle sessioni con le finali sarà fruibile su Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle sessioni con finali sarà disponibile su Rai Play, mentre tutte le gare saranno visibili su Recast TV.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Mercoledì 20 agosto

09:00 Batterie canoa (C1 200 U, C1 200 D, K1 500 U, K2 200 D)

10:35 Batterie paracanoa (KL1 200 U, VL2 200 D, KL2 200 U, VL3 200 D, KL3 200 U)

11:45 Batterie canoa (C2 W 200 D, C1 M 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

14:00 Batterie canoa (K1 200 U, C2 500 D, K1 500 D)

15:40 Batterie paracanoa (VL2 200 U, KL2 200 D)

16:10 Batterie canoa (C2 1000 U, K2 1000 U, C1 1000 D, K1 1000 D, C1 1000 U, K1 1000 U)

Giovedì 21 agosto

09:00 Batterie canoa (K1 200 D, C1 D 500, K2 500 U, C2 500 U, K2 500 D, C4 500 D)

11:25 Batterie paracanoa (KL1 200 D, VL3 200 U, KL3 200 D, VL1 200 U)

12:20 Batterie canoa (C2 500 misto, K2 500 misto)

12:55 Finale unificata K2 200 D

13:00 Dimostrazione II K1 200 U

13:20 Dimostrazione II K1 W 200 D

13:25 Finale unificata K2 200 U

14:00 Semifinali canoa (K1 200 U, C2 500 D, K1 500 D)

15:20 Semifinali paracanoa (VL2 200 U, KL2 200 D, VL1 200 U)

15:45 Semifinali canoa (C2 1000 U, K2 1000 U, C1 1000 D, K1 1000 D, C1 M 1000 U, K1 M 1000 U)

Venerdì 22 agosto

09:20 Semifinali paracanoa (KL1 M 200 U, VL2 200 D)

09:30 Semifinali canoa (C1 200 U, C1 200 D, K1 500 U, K2 200 D)

10:32 Semifinali paracanoa (KL2 200 U, VL3 200 D, KL3 200 U)

11:07 Semifinali canoa (C2 200 D, C1 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

12:17 Finali A paracanoa (VL1 200 D, VL1 200 U)

14:04 Finali A canoa (K1 500 U)

14:14 Finali A paracanoa (KL1 200 U, VL2 200 D)

14:30 Finali A canoa (C1 200 U, C1 200 D, K2 200 D)

15:00 Finali A paracanoa (KL2 200 U, VL3 200 D, KL3 200 U)

15:30 Finali A canoa (C2 200 D, C1 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

16:11 Finali B paracanoa (KL2 200 U, KL3 200 U)

16:27 Finali B canoa (C1 200 U, C1 200 D)

16:49 Finali C canoa (K1 500 U)

16:55 Finali B canoa (K1 500 U, C1 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

Sabato 23 agosto

08:50 Finali B paracanoa (VL2 200 U)

08:55 Finale C canoa (K1 200 U)

09:00 Finali B canoa (K1 200 U, C2 500 D)

09:16 Finale E canoa (K1 500 D)

09:22 Finale D canoa (K1 500 D)

09:28 Finale C canoa (K1 500 D)

09:34 Finale B canoa (K1 500 D)

09:44 Finale C canoa (C1 1000 U)

09:51 Finale B canoa (C1 1000 U)

09:58 Finale F canoa (K1 1000 U)

10:05 Finale E canoa (K1 1000 U)

10:12 Finale D canoa (K1 1000 U)

10:19 Finale C canoa (K1 1000 U)

10:26 Finali B canoa (K1 1000 U, K2 1000 U, C2 1000 U, K1 1000 D)

10:54 Finali A canoa (K1 1000 D, K2 1000 U, C2 1000 U, C1 1000 D)

11:41 Finali A paracanoa (VL2 200 U, KL2 200 D)

11:51 Finali A canoa (K1 200 U, C1 1000 U, K1 1000 U, K1 500 D, C2 500 D, C4 500 U)

15:00 Semifinali canoa (K1 200 D, C1 500 D, K2 500 U, C2 500 U, K2 500 D, C4 500 D)

16:30 Semifinali paracanoa (KL1 200 D, VL3 200 U, KL3 200 D)

17:00 Semifinali canoa (C2 500 misto, K2 500 misto)

Domenica 24 agosto

10:06 Finali B paracanoa (VL3 200 U)

10:12 Finale B canoa (K1 W 200 D)

10:22 Finale C canoa (K2 M 500)

10:28 Finale B canoa (K2 500 U)

10:34 Finale C canoa (C2 500 U)

10:40 Finali B canoa (C2 500 U, K2 500 D)

11:04 Finali A paracanoa (KL1 W 200 D, VL3 200 U, KL3 200 D)

11:28 Finali A canoa (K1 200 D, C1 500 D, K2 500 D, C2 500 U, K2 500 D, C4 500 D, C2 500 misto, K2 500 misto)

12:45 Finale B canoa (K2 500 misto)

14:04 Finali A canoa (C1 5000 D, C1 5000 U, K1 5000 D, K1 5000 U)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessioni con finali su Rai Sport HD e Rai 2 HD.

Diretta streaming: sessioni con finali su Rai Play, tutte le gare su Recast TV.